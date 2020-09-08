Neden kendi sebze ve meyvemizi yetiştirmeliyiz?

Market rafları arasında dolaşırken tazeliğinden şüpheye düştüğünüz sebze ya da meyveyi kendiniz yetiştirmiş olsaydınız nasıl olurdu? Besleyiciliği açısından uzmanların çokça tüketilmesini tavsiye ettiği bu gıdaları kendiniz yetiştirerek birden fazla fayda sağlayabilirsiniz. İşte kendi bahçenizi kurmaya başlamanız için 14 neden:

1. Daha besleyici ve lezzetli gıdalar yiyin

Bir sebze ya da meyve ne kadar tazeyse o kadar lezzetlidir ve hiçbir sebze bahçenizden topladığınızdan daha taze olamaz. Sebzenin veya meyvenin tazeliğinin aynı zamanda onun besleyiciliğini de etkilediği bilinmektedir. Bu sayede besin değeri oldukça yüksek gıdaya erişiminizi kolaylaştırmış olacaksınız.

2. Kimyasal içermez

Kitlesel üretim amaçlı tarım yapılmayacağı için sebzelerinizi ve meyvelerinizi yetiştirirken onlara zarar verecek kimyasal ilaçlar kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Bu nedenle yetiştirdikleriniz oldukça temiz gıdalar olacak.

3. Mevsiminde beslenin

Hangi sebzenin veya meyvenin hangi mevsime ait olduğu bile neredeyse unutuldu. Market raflarında gördüğünüz sebze ve meyveler arasında seçim yapmakla sınırlı tüketim alışkanlarınızı üretime geçerek değiştirebilirsiniz! Doğal bahçecilik yapacağınız için gıdanızı mevsimine göre ekip biçeceksiniz. Ve beslenme sürecinizi böylece dilediğiniz gibi yönetebileceksiniz.

4. Maceraya atılın

Artık market raflarında gördüğünüz gıdalarla sınırlı değilsiniz. Merak ettiğiniz her sebzenin tohumunu alıp mevsimine uygun bir şekilde ekebilirsiniz. Artık sizin için havuçlar sadece turuncu, domatesler kırmızı, kabaklar yeşil olmak zorunda değil. Yeni deneyimlere hazır olun! Örneğin turuncu havuçtan çok daha besleyici özelliklere sahip siyah havucu ya da mor havucu deneyebilirsiniz.

5. Farkındalığınızı artırın

Doğal bahçecilik döngüsü sizin yaşadığınız çevreye, doğaya, beslenme düzeninize ve hayata dair farkındalığınızı da artıracak. Yaşadığınız mevsimin özelliklerine dair hiç düşünmediğiniz kadar düşüneceksiniz. Yediğiniz sebzenin büyümesine tanıklık edecek, bu sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu göreceksiniz, şimdi onun buzdolabının bir köşesinde bozulmasına gönlünüz razı olur mu? Ve ne yediğinizin kontrolü artık tamamen sizdeyken belki de uzun zamandır niyet ettiğiniz diyete başlamanın şimdi tam zamanı.

6. Kaliteli zaman geçirin

Nerede yaşadığınız hiç önemli değil, şehrin göbeğinde de yaşasanız bahçenizde ya da balkonunuzda yarattığınız minik bostanınızla geçirdiğiniz zaman süresince alacağınız temiz hava, toprakla temasınız, bitkilerin büyüyüşüne tanıklık edişiniz size paha biçilmez bir deneyim sunuyor. Bunu dilerseniz bir aile etkinliğine de çevirerek tadını çıkartabilirsiniz. Çocuklar toprakla oynamaya bayılacaktır.

7. Daha sağlıklı olun

Sebze ve meyvelerlerden alacağınız besin değeri bir yana, üretim süreci de sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bahçeyle ilgilenmenin kalp sağlığını koruduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, stresi ve depresyonun etkilerini azalttığı bilinmektedir. Bu sırada motor becerileriniz kuvvetlenecek, vücudunuzun esnekliği artacak ve vücudunuz güçlenecektir.

8. D vitamini depolayın

Hemen herkesin korkulu rüyası D vitamini eksikliğinin doğal deposunun Güneş olduğunu düşündüğümüzde bahçeniz için geçirdiğiniz zaman eşsiz bir etkiye sahip olacaktır. Böylece en doğal vitamin depolama aktivitesi, rutininizin bir parçası olabilir.

9. Tasarruf edin

Tohum ve bahçecilik için gerekli materyalleri temin etmek oldukça makul bütçelerl mümkün. Bunu bir yatırım olarak düşündüğünüzde, hayatınızda minimum riskle girdiğiniz en yüksek verimli yatırım olacağını düşünebilirsiniz! Market raflarından temin etmeniz için araya giren pek çok aracı nedeniyle artan gıda fiyatlarıyla kıyasladığınızda sizce de daha makul değil

mi?

10. Sürdürülebilirliği keşfedin

Her defasında yeniden tohum almayacağınızı biliyor musunuz? Tohum saklama yöntemini kullanarak verim aldığınız gıdalarınızın üretiminin sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Size daha tasarruflu olduğunu söylemiştik değil mi!

11. Paylaşma zamanı

Yetiştirdikleriniz sizin tüketebileceğinizden daha mı fazla? Hadi sevdiklerinizle ya da ihtiyaç sahipleriyle paylaşın. Ellerinizle yetiştirdiğiniz gıdalarla başkalarını besleme fikri çok heyecan verici değil mi!

12. Para kazanın

Piyasada olmayan bir sebzeyi ya da meyveyi yetiştirdiniz veya her yerde olan bir sebzeyi öyle lezzetli yetiştirdiniz ki şimdiden bunu duyanlar kapınızı çalmaya başladı! Bir yerel üretici olarak yetiştirdiklerinizi satarak para da kazanabilirsiniz.

13. Çevreyi koruyun

Artık gıdaya erişiminizde sayamayacağınız kadar çok aracının olduğu dağıtım ağının tamamen dışındasınız. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar izlenen tüm transfer süreçlerinin yarattığı karbon ayak izinin azalmasını böylece sağladınız. Bahçeden sofraya, en temiz yol! Marketlerdeki onca ambalaj ve poşetten uzak durmanız da cabası.

14. Kompost yapın

Çöpe attığınız gıdada, üretici siz olunca, önemli bir azalma olacaktır. Ama şimdi onu sıfırlayacak bir yöntem sunuyoruz: kompost. Kompost sonucunda gıda artıklarınız verimli gübrelere dönüşür ve artık bu gübreyi nerede kullanacağınızı biliyorsunuz. Bahçenizde!