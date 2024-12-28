İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında çocuklar için Rafadan Tayfa: Kapadokya yer alıyor. Hem hafta sonu hem de resmi tatil olan 1 Ocak'ta sinemaya giderek izlenebilecek filmler arasında Evcilik, Tur Rehberi ve Su Perisi Parthenope yer alıyor. Bir yeni yıl klasiği olan Fındıkkıran Balesi de AKM'deki temsillerine başladı, Ocak ayının 16'sına kadar da devam edecek. Zorlu'da Hayalperest oyunu 11-12 Ocak'ta; Gurur ve Önyargı romanın hizmetçiler gözüyle yeniden yorumlanarak sahneye konulan Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) oyunu da 13 – 14 – 20 Ocak'ta Maximum Uniq'te olacak. Vera Molnár'ın sergisi 25 Şubat'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. Emel Ezal'ın ilk kişisel sergisi "Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi" de Labirent Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor. Mor ve Ötesi Yeni Yıl konseri 29 Aralık'ta Volkswagen Arena'da verecek. TRT Radyo-3 de 50.Yıl Özel Konseri'ni 1 Ocak'ta AKM'de verecek ve dinleyicilerin kulağındaki pası caz müzik ile silecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.