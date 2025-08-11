2030'a kadar sular altında kalabilecek 9 şehir
Küresel ısınmanın ciddiyetini; yükselen deniz seviyeleri, su kıtlığı veya orman yangınları ile birebir mücadele etmiyorsanız fark edemeyebilirsiniz.
Yükselen deniz seviyeleri 2030'a kadar, dünyanın dört bir yanındaki şehirleri olumsuz etkileyecek.
Tabii kisonuçları etkileyebilecek birçok değişken var, ancak haritalara bakılarak bulunmaya çalışılan şey, çevreye verdiğimiz zararın durmadan devam etmesi durumunda neler olabileceği. Bu haritalar ileride deniz seviyesinin ne olacağını gösteriyor ancak sel veya diğer aşırı hava olayları sırasında neler olabileceğini göstermiyor.
2030’a kadar elbette çok şey değişebilir. Taşkınlardan korunma sistemleri kurulabilir, şehirler buna adapte edebilir ya da küresel ısınmayı durdurmak için daha etkili adımlar atılabilir. Ancak bunların hiçbirini yapmayıp küresel ısınmaya göz yumarsak sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız.
Büyük ölçüde su altında kalması muhtemel 9 şehir...
Amsterdam, Hollanda
Hollanda'nın "alçak topraklar" arasında yer almasının bir nedeni var. Amsterdam ve Rotterdam ve Lahey şehirleri alçak (deniz seviyesinin altında), düz ve Kuzey Denizi'ne yakındır. Hollandalılar sel savunma sistemleriyle ünlüdür.
Deniz seviyesi verilerine baktığımızda, önümüzdeki yıllarda ülkenin set, baraj, bariyer, set ve savak sistemleri daha da önemli hale gelecek gibi görünüyor.
New Orleans, ABD
Climate Central'ın haritasında New Orleans'ın merkezini çevreleyen kalın gri sınırlar, New Orleans’ı dört bir yanındaki su taşkınlarından koruyan bir set sistemi. Bu savunmalar olmadan New Orleans, yükselen deniz suyu tarafından ciddi şekilde tehdit ediliyordu. Buna rağmen gelecekte felaket görünüyor. Özellikle Biloxi ve Jean Lafitte bölgelerindeki yaban hayatı koruma alanları savunmasız. Haritaya göre her ikisi de neredeyse tamamen sular altında görünüyor
Venedik, İtalya
Venedik iki tehditle karşı karşıya; yükselen deniz seviyesi ve şehrin her yıl iki milimetre alçalan yapısı. Venedik daha şimdiden sel baskınlarına uğramaya başladı ve iklim değişikliği muhtemelen bu felaketleri daha da artıracak. New Orleans gibi, Venedik'te de bir taşma savunma sistemi var, ancak kriz kötüleştikçe bunları sürdürmek çok daha zorlaşacak.
Ho Chi Minh Şehri, Vietnam
Climate Central'ın haritası, Ho Chi Minh Şehrinin en çok doğu bölgelerinin risk altında olduğunu gösteriyor - özellikle düz, bataklığın üstüne yoğun bir şekilde inşa edilmiş Thủ Thiêm'in. Ho Chi Minh şehrinin tamamının 2030 yılına kadar su altında kalması pek olası olmasa da, sel ve fırtınalara karşı daha savunmasız olacağı neredeyse kesin.
Kalküta, Hindistan
Bengal'in batı bölgesi yüzyıllardır verimli arazisi ve nehirleri sayesinde gelişti, ancak yükselen deniz seviyeleri Kalküta ve çevresi için büyük endişe kaynağı. Ho Chi Minh Şehri gibi Kalküta da sele ve toprak kaymalarına sebep olan muson yağmurlarına dayanamayabilir.
Basra, Irak
Irak'ın ana liman kenti Basra, Basra Körfezini besleyen devasa ve geniş bir nehir olan Şattülarap üzerinde yer alıyor. Karmaşık kanal, akarsu ağları ve yakınındaki bataklıklar nedeniyle Basra ve çevresi deniz seviyesindeki yükselmeye karşı savunmasız. Bu yeterince endişe verici değilmiş gibi, su kaynaklı hastalıklardan önemli ölçüde muzdarip Basra için taşmalar çok daha önemli bir tehdit.
Bangkok, Tayland
2020'de yapılan bir araştırmaya göre, Bangkok kısa vadede küresel ısınmadan en çok etkilenen şehir olacak. Tayland'ın başkenti Bangkok, deniz seviyesinden sadece 1,5 metre yüksekte. Şehir Venedikten çok daha hızlı bir şekilde suya batıyor (yılda yaklaşık 3 cm kadar). Ayrıca killi toprağa sahip olması şehri sel baskınlarına daha açık hale getiriyor. Haritaya göre 2030 yılına kadar şehrin kıyı bölgeleri sular altında kalabilir.
Georgetown, Guyana
Yüzyıllar boyunca, Guyana'nın başkenti Georgetown, fırtınalardan korunmak için yapılan 450 km uzunluğundaki deniz duvarına güvendi. Bunun nedeni, yüksek gelgitin yaşandığı bu yerde kıyı şeridinin deniz seviyesinden yarım metre aşağıda kalması. Guyana nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı kıyılarda yaşıyor. Georgetown'un merkezi bölgelerinin zarar görmemesi için deniz duvarının güçlendirmesi gerekecek.
Savannah, ABD
ABD Georgia’da yer alan Savannah şehri yoğun kasırga bölgesinde yer alır, ancak aşırı hava olayları olmadan bile şehir gelecek yıllarda sular altında kalabilir. Şehrin kuzeyindeki Savannah Nehri ve güneyindeki Ogeechee Nehri'nin taşıp yakınlardaki bir bataklığa karışması, fırtına ve sel felaketleri de eklendiğinde şehir için durum korkunç boyutlara gelir. Gerekli tedbirler alınmazsa taşkınların 2030 yılına kadar kasırgalarla birlikte daha da ciddileşmesi bekleniyor.