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Nerede kaldı hasır sepetli o eski simitçiler

Vedat Milor, Kocaeli'nin coğrafi işaretli odun fırınında pişen İzmit simidini yere göğe sığdıramadı. Peki size göre Türkiye'nin en güzel simidi nerede yapılıyor? 

Giriş: 05.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:34
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Hangi şehirde hangi simit? Türkiye'deki simit çeşitleri

Geleneksel simit sokakta seyyar satıcılar tarafından hasır sepetlerde satılan simittir ve çoğu insan simit almak için seyyar satıcı arar. Vedat Milör'de bugünkü paylaşımında buna vurgu yapmış. Ülkemizin her yöresinde simit farklı yapılır. Her birinin unu, suyu, tuz miktarı kendine hastır, pekmezlemesi, susamlaması, pişirmesi farklıdır.Bugüne kadar kaçının tadına baktınız bilemeyiz ama bugünkü sorumuz şu: En iyi simit nerede yapılır?

Gönüşüne göre ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor için en lezzetlisi İzmit simidi. "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" diye bir paylaşım yaptı bugün.

Simidin bizde yeri ayrıdır. Her yerde her zaman her türlü yenir. Eşlikçisi de çoktur. Peynirle, zeytinle, domatesle yenir, ayranla yenir, reçelle yenir, çayla yenir, arkadaşlarla, eş dostla ya da tek başına yenir. Kimseyi bulamazsanız vapurda martılarla yenir.

Simitten bahseden en eski arşivlerde kaynaklar simidin İstanbul'da 1525'ten beri tüketildiğini yazar. Evliya Çelebi, 1630'lu yıllarda İstanbul'da simit satan 70 işletmenin olduğunu yazmıştır.Manisa simidinde dikkat çeken en önemli özellik nohut mayası kullanılıyor olmasıdır. Rize simidinin susamsız olması, Ankara simidinin yoğun pekmezli, koyu renkli ve incecik olması dikkat çekicidir. Eskişehir simidini diğerlerinden ayıran en önemli özellik incir pekmezi ve Kalabak suyu kullanılmasıdır. Antakya simidi tuzsuz hazırlanır, simidin yanında elinize küçük bir poşette kimyon tuz karışımı verilir, bandıra bandıra yersiniz. Kastamonu simidine susamsız olduğu için kel simit de denir.Samsun simidinde armut, üzüm, dut ya da elma pekmezinin tercih edilmesi diğer simitlerden bu simidi ayırır. Gelin bu simit çeşitlerinin neler olduğuna, İzmit simidinden başlayarak, detaylı bakalım.

1

İzmit Simidi

İzmit Simidi burgulu, halka biçiminde, üzeri susamla kaplı, rengi sarıdan kahveye dönük, dışı çıtır çıtır, içi yumuşak ve tüketildiğinde kuru gelmeyen bir simittir. Un, su, yaş maya ve tuz karıştırılıp 30-35 dakika yoğrulur. Yoğurma işleminin uzun tutulması simidin lezzeti açısından önemlidir. Ardından hamura halka şekli verilir. Bu halkalar, önce sulandırılmış üzüm pekmezine ardından da susamın içine batırılıp çıkarılır. Daha sonra palet arabalarında yaklaşık olarak 20 dakika bekletilir. Bu bekleme işlemi uzarsa kabaran simidin içi boş olur. Dinlenme süresi bu süreden az olursa da simit incelir. Dinlenen simitler taş fırında 7-8 dakika pişirilir. Kısa sürede pişirilmesi istenen renge ve lezzete ulaşılmasını sağlar. Coğrafi işaret belgesi ile tescillenmiştir. İzmit Simidini diğer kentlerde yapılan simitlerden farklı kılan özellikleri; üretilirken ideal ölçüde gevrek olmasına dikkat edilmesi ve susamlarının da en uygun biçimde kızarmış olmasıdır. İzmit Simidi'nin bir diğer belirgin özelliğide mutlaka odun fırınlarında pişirilmesidir.

İzmit simidi, 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldı. Her gün taze üretilen, Kocaeli'nin simgesi haline gelen ve uzun yıllardır süregelen geleneğin temsilcisi olma özelliğini taşıyan İzmit simidi, kentin birçok noktasındaki tezgahlarda sabahın erken saatlerinde yerini alıyor.

2

Antakya simidi

Antakya simidi atıştırmalıklar arasında özel bir yere sahip. Hem lezzeti, hem de şekliyle diğerlerinden ayrılan bu simit Antakya'da bir çok fırında üretilir ve sıcak tüketilir. Antakya simidi tuzsuzdur. Simidin yanında küçük bir poşette kimyon tuz karışımı verilir. Simit bu karışıma bandırılarak çay veya ayran eşliğinde yenir. Maya çok az kullanılır. Antakya simidinin hamurundan şekline kadar her şeyi diğer simitlerden farklıdır.

3

Eskişehir simidi

Eskişehir simidinde, Ankara simidine göre daha çok susam vardır, daha az tuz vardır. Eskişehir’e ait en önemli yerel değerlerden biri olan Eskişehir simidini diğer yörelerde yapılan simitlerden ayıran en önemli fark incir pekmezi ve Kalabak suyu kullanılmasıdır. Bölge halkının geçim kaynaklarından biri olan Eskişehir simidi kendine has gevrekliği ve bol susamı ile oldukça meşhurdur. Hamuru kaynar suda piştiği için Eskişehir simidi, daha sonrasında hamurlaşmaz ve çıtırlığını muhafaza eder. "Eskişehir unundan, Kalabak Suyu’ndan, yeni çıktı fırından” diye bahsedilen Eskişehir simidi kendine has gevrekliği, bol susamı ile oldukça meşhurdur. Taş fırında meşe odununda piştiği için Eskişehir simidinin dışı çıtır içi pişkindir. Simidinin yapımında kaynağı 1450 m yükseklikte olan yerleşim yerlerinden ve endüstriyel atmosferik kirlenmeden uzak, hiçbir toksik madde ve mikroorganizma içermeyen kalabak suyu kullanılır. Yapımında bol susam ve incir pekmezi kullanılır. Eskişehir simidi burgu şeklinde elle yapılır.

4

Manisa Taban Simidi

Şeklinin yassı olmasından dolayı taban simidi adını almıştır. Manisa Taban Simidi un, su, nohut mayası, pekmez ve susamdan oluşan bir simittir. İçeriğinde bulunan nohut mayası nedeniyle tadı tatlımsıdır. Simidin içi beyaz renktedir. Nohut mayası yapımı sırasında kullanılanın dışında ürüne tuz eklenmemez. Pekmez susamın simidin yüzeyine yapışması ve kabuğuna renk vermesi amacı ile kullanılır. Sultaniye üzümünden elde edilen pekmez kullanılır. Tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Kentte yetişen nohutlardan doğal yolla elde edilen mayayla yapılan Manisa Taban Simidi bu özelliğiyle benzerlerinden ayrılır. 100 yıl önce hangi yöntemle yapılıyorsa bugün de aynı şekilde imal edilen simit; susatmaması, tok tutması, doğal olması nedeniyle insanlar tarafından çokça tercih ediyor. İçinde tuz ve şeker bulunmayan, susatmayan özelliğe sahip 45 gram ağırlığındaki taban simidinin içinde katkı maddesi bulunmuyor, tuz ve şeker de kullanılmıyor. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Ortasında çizgisi olması ve diğer simitlere göre yassı olması taban simidinin özelliğidir.

5

Devrek Simidi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 100 yılın üzerinde tarihi fırınlarda odun ateşinde pişen Devrek simidinin en belirgin özelliği dut pekmeziyle yapılmış olmasıdır. Devrek Simidi'nin tarihi 1800'lü yılların başlarına dayanır. Normal simide göre biraz daha kalın ve açık renklidir. Hamuruna yağ eklenmez; sadece un, maya, su ve tuz ile yoğurulur. Susamlıdır ve oldukça doyurucudur. Doyurucu olmasına rağmen, o kadar lezzetlidir ki, fark etmeden 4 - 5 tane yiyebilirsiniz.

6

Ankara Simidi

Ankara Simidi ülkemizin diğer yörelerinde üretilen simitlere göre daha ince, daha küçük, yoğun pekmezli, koyu renkli bir simittir. Genellikle sıcak tüketilir. Ankara Simidinin koyu rengi yanık olmasından değil, pekmezleme işleminin büyük bir ustalıkla yapılarak hamur üzerine yapışması sağlanan pekmezin yarattığı esmerlikten kaynaklanır. Bileşiminde yağ bulunmayan Ankara Simidinin hamuru sert kıvamdadır. Üzüm pekmezine daldırılıp tekniğine uygun olarak susamla kaplanarak taş fırında odun ateşinde pişirilir. Koyu renkte ve çıtır çıtırdır. Bu özellik Ankara simidini diğer simitlerden ayıran temel özelliklerden biridir. Diğer illerdekinin aksine pekmez çok fazla sulandırılmadığından simide esmer renk verir. Osmanlı'dan bugüne beğenilerek tüketilen, bazı padişahların askerlere hediye olarak verdiği söylenen Ankara simidi coğrafi işaretle tescillenmiştir. Simidin günlük ve taze olması ve hamurunun herhangi bir şoklamaya maruz kalmaması Ankara simidinin bir diğer farkıdır. Simidi böldüğünüz sırada çıtır ve gevrek oluşu Ankara simidinin özelliğini gösterir.

7

Giresun simidi

Giresun simidi, bilinen diğer simitlerin susamsız ve tuzsuz olanı şeklinde tanımlanabilir. Buna rağmen oldukça lezzetlidir. Ekşi maya ile yapılan hamura simit şekli verildikten sonra kaynar suda haşlanıp, üzüm pekmezli suya batırılarak taş fırında odun ateşinde pişirilen Giresun simidi oldukça lezzetlidir. Giresun simidinin mayası ekşi olduğu için mideye dokunmayan ve kilo aldırmayan özelliği vardır. Yaklaşık 500 yıldır yörede yapılan Giresun simidi, doğal ve katkısızdır. Yapımında sadece ekşi maya ile un, su ve tuz kullanılır. Giresun simidi, bilinen diğer simitlerin aksine susamsız olarak yapılır. Uzun süre soğutucularda muhafaza edilebilir. Bir fırın yada tavaya koyup ısıttığımız simitler ilk günkü lezzetine ve tazeliğine ulaşır. Giresun simidinin faydaları anlatmakla bitmez. Simidin ince, doğal, katkısız ve kendi içinden mayalı olması, pekmezli olması diğer simitlere farkını ortaya koyar. Susamlı simit mideye zarar verir ve hemen sindirelemez. Simidi şehrin hemen her noktasında bulabilirsiniz.

8

Safranbolu Osmanlı Simidi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 1593 tarihli Üsküdar Şer'iyye Sicili'nde "simid-i halka" adı verildiği bilinen Osmanlı simidi, yaklaşık 4 asırdır değişmeyen lezzetiyle üretilmeye devam ediliyor. Safranbolu simidinin yapılış olarak diğer simitlerden farkı şöyle: Büyük bakır kazanlarda simitler haşlanır ve sonra odun ateşine atılır. Susamsız olanlar sade, susamlı olanları ise dut pekmezinden yapılır.

9

Nevşehir Simidi

Nohut mayası, su ve un kullanılarak katkı maddesiz hazırlanan, dikdörtgene benzer şekliyle dikkati çeken Nevşehir Simidi, yaklaşık 10 gün tazeliğini muhafaza etmesiyle biliniyor. Nevşehir Simidi yöre adı ile özdeşleşmiş fırıncılık mamulüdür. Üretim metodu ve dış görünüşü ile farklılaşarak yöreyle ünlenmiştir. Türkiye’nin diğer illerinde üretilen simit şeklinden farklı olarak dikdörtgene yakın yuvarlak kenarlı olarak üretilir. Ayrıca hamurun mayalandırılmasında Nevşehir ilinin ustalarının hazırladığı doğal günlük nohut mayası kullanılır. Şeker ve tuz eklenmez. Nevşehir Simidi tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

10

Kastamonu Simidi ya da Kazan Simidi

Kastamonu simidi, eşsiz lezzetiyle Osmanlı padişahlarının da sofralarını süslemiştir. Elma pekmezi şurubuyla pişirilen Kastamonu simidi, yapılışından kaynaklı özelliğiyle 3 gün bayatlamadan saklanabilir. Buğday unu, su, tuz ve yaş ekmek mayasının karışımdan yapılan hamurun, 20-25 dakika dinlendirilmesi, bağlama yapılması, içerisinde kaynar durumda elma pekmezli su bulunan kazanda kaynatılması ve fırında pişirilmesi ile elde edilen yöresel bir üründür. Susam içermemesi nedeniyle “kazan simidi”, “sade simit”, “susamsız simit” ve “kel simit” olarak da bilinir. Diğer yörelerden farklı olarak, böreklik un ile mayalanıp yoğrulduktan sonra, halka haline getirilir, 10 dakika dinlendirilir ve elma pekmezinin kaynadığı suda haşlanır. Daha sonra fırınlanır. Susamsız, yüzeyi parlak, kalın ve gevrek bir kabuğa sahiptir. 400 yıllık bir tarihe sahip olan Kastamonu simidi, tescillidir, coğrafi işaret belgesi vardır.

11

Rize Simidi

Rize Simidi un, maya, tuz, su ve kokulu siyah üzüm pekmezi kullanılarak yapılan ve haşlandıktan sonra fırınlanan bir simit çeşidi olup tarihi 1930'lu yılların öncesine dayanır. Rize Simidinin ülkemizde diğer illerde üretilen simitlerle karşılaştırıldığında ayırt edici özellikleri; susamsız yapılışı, pişirilmeden önce yörede yetişen kokulu üzümden yapılan bir pekmeze batırılması, üzüm pekmezinin ürünün her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlaması, ürünün fırınlanmadan önce kısa süreli haşlanması ve çam ya da kestane ağacından yapılan "pasa" denilen tahtalarda dinlendirilmesidir.

12

Bursa Simidi

Bursa simidini diğer bölge ve illerde yapılan simitlerden ayıran özellik hamurun halka haline getirilmesinin ardından bir süre kaynar pekmez içinde bekletilmesidir. Şeker içermez ve pekmezli suda 150-200 derecede kaynatılarak hazırlanır. Çok az maya ve kendine has pekmez tadı vardır. Üzüm ve incir pekmezi kullanılır, ancak ağırlıklı olarak incir pekmezi tercih edilir. Önce bezeler halinde hamur kesilir, rulo halinde uzatılır ve bağlanır. Bağlanan simitler kaynayan pekmezin içine atılıp, yaklaşık 4-5 dakika kaynatılır, süzgeçle kenara alınıp susamla buluşturulur. Son olarak hızlı ve gür ateşte pişirilir. 1902’den beri Bursa'da simit bu şekilde hazırlanır.

13

Beypazarı simidi

Ankara’nın turistik ilçesi Beypazarı simidi, Beypazarlılar, için vazgeçilmez yiyeceklerdendir. İzmir’de gevrek olarak bilinen simit, Ankara’da Kızılay simidi ya da sokak simidi olarak bilinir. Beypazarı simidi, Ankara simidine nazaran daha farklıdır. Beypazarı simidinin içerisinde doğal maya bulunur. Doğal maya, ekmek ya da simit mayalamada kullanıldığında ekmeğin ve simidin yapısını iyileştirir, raf ömrünü uzatır, besin değerini artırır, tat ve kokusunu zenginleştirir. Sindirimi kolay olduğundan son derece sağlıklıdır. Doğal maya kullanıldığından ötürü simit, mideyi rahatsız etmez. Beypazarı simidi susamsız olur. Beypazarı simidinin hamuru kabarması için bir gece öncesinden yapılır. Hamur sert olur. Hamurun içerisine yumurta kesinlikle konmaz. Sadece su, maya, tuz ve undan hamur elde edilir. Hazır hale gelen hamur, halka şekline getirilir, halka şekline getirilen hamurlar, pekmez su karışımı kaynayan kazana atılır. Suyun kaynama derecesi yaklaşık olarak 85-90 derecedir. Simit, makarna gibi haşlanır, haşlanan simitler alınır fırında pişirilir. Fırında simitin sadece suyunu atması ve biraz da üstünün kızarması beklenir. Beypazarı simidi oval, yuvarlak ya da uzun yapılabilir.

14

Tirilye Kulurisi

Tirilye Kulurisi, kökeni çok eskiye dayanan bir simit çeşididir. Bursa ili Mudanya ilçesi Tirilye mahallesinde yapılır. Orijinali taş fırınlarda pişirilir. Diğer simitlerden farklı olarak pekmez kullanılmaz. Şekli diğer simitlere göre daha büyük ve tam çember şekilli değildir. Rengi açık sarı (altın rengi) renklidir. Üzeri susam kaplıdır.

15

Samsun Simidi

Samsun'un belki de en tanınmış ürünlerinden biridir simit. Ülkenin hatta dünyanın pek çok yerinde benzer örnekleri olsa da malzemesinden pişirilmesine kadar bir takım değişiklikler gösteren Samsun Simidi, lezzet olarak da çok büyük farklılıklar gösterir. Samsun Simidi'nin mayası azdır ve mayalanma süresi kısadır. Hamuru yarı sert olup genellikle üzüm, dut, elma veya armut pekmeziyle karıştırılır. Üzeri bol susamlıdır. Samsun Simidi coğrafi işaretlidir. Bu simidi özel kılan en önemli özelliği çay ve peynir eşliğindeki dost sohbetleridir.

16

İzmir Gevreği

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen bol susamlı halka şeklindeki simite İzmirliler gevrek der. İzmir gevreği ile İstanbul simidi arasındaki fark pekmezleme denilen işlemin farklı uygulanmasından kaynaklanır. İstanbul’da pekmezleme işlemi ön pişirme olmadan soğuk olarak yapılır. İzmir gevreği ise, hamura halka şekli verildikten sonra kaynayan pekmez dolu kazanlarda ön pişirme yapılıp sonra susama bulanarak fırına verilir. Yani İzmir Gevreği önce pekmezde sonra fırında iki kere pişer. Bu şekilde iki ürün arasında lezzet ve görünüm farkları oluşur. İzmir'de yenilmeden gidilmemesi gereken yiyecekler arasında olan gevrek; simitçi fırınlarından ya da özel olarak düzenlenmiş sokak tezgahlarından alınabilir.

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Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
Manisa'da, iş insanı 46 yaşındaki İbrahim Külahlı, müşterisinin talebi üzerine sattığı dananın fotoğrafını çekmek istedi. Dananın boynuz darbeleriyle göğüs kafesi, dalağı ve bacağından yaralanan Külahlı, yaşamını yitirdi
Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu baba Saliha Özer ile 11 yaşındaki kızı Nisa, olay yerinde hayata veda etti. Kazada yaralanan anne ile diğer aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı
43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
Kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, boşanma aşamasındaki eşi ile görüşe 43 dakika geç götürdüğü için 3 günlük zorlama hapis cezası verilen 48 yaşındaki Nazlı Zeynep A.'dan velayet alındı. Mahkeme, 4 yıl süren boşanma davasında çiftin boşanmasına karar vererek, çocuğun velayetinin baba B.C.A.'ya verilmesine hükmetti. 4 yıllık süreçte velayet 4'üncü kez değişti. Kızını gözyaşları arasında teslim eden anne Nazlı Zeynep A., karara itiraz edeceğini söyledi
Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin 19. yüzyıla ait görüntüsünü yansıtan Mescid-i Haram tablosu, Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıkarıldı
İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
Sivas'ta, 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşleri evlerinde ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, boğazlarını keserek öldüren 35 yaşındaki Hüseyin Sönmez hakkında iddianame hazırlandı. Caniye istenen ceza belli oldu
"4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
Çanakkale Gökçeada'da dün sabah yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Ege Denizi'nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın kuzey kolu, yani İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi. Görür, takipçilerine bir de sitemde bulundu
Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
Kızıl saçlı, mavi gözlü ve beyaz tenli olmak sadece estetik bir farklılık değil; bu özelliklerin arkasındaki MC1R geni, ağrı eşiğinden ilaçlara verilen tepkilere kadar birçok faktörü etkiliyor olabilir. İşte detaylar...
Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), dünyanın en yüksek transfer değerine sahip futbolcularını açıkladı. 100 kişilik listede milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 35'e girmeyi başarırken, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal dudak uçuklatan değeriyle zirvede yer aldı.
"Bu güzelliği kaçırdın" pozları
Cemre Baysel'in sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile olan ilişkisinin sona ermesinden saatler sonra paylaştığı fotoğraflar; "Bu güzelliği kaçırdın" şeklinde yorumlandı
Yine yeniden Sacha Boey!
Galatasaray'da sağ bek bölgesine geçtiğimiz yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. Sarı-kırmızılıların, eski yıldızı Sacha Boey için Bayern Münih'le görüşmelere başladığı öğrenildi.
Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
Mart 2025 itibarıyla 25.2 milyon mobil abone ve 1.4 milyon genişbant abone sayısına ulaşan Vodafone Türkiye son dönemde 'müşteri odaklı bir kültürel dönüşümden' geçti. Bu dönüşümün detaylarını Habertürk'e anlatan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy "Daha iyi bir müşteri deneyimi sunabilmek için şirket çapında irili ufaklı 500'den fazla iyileşme aksiyonunu hayata geçirdik. Bu aksiyonlar sayesinde 2022 yılından bugüne müşteri memnuniyeti anketlerimizde verdikleri skorlara göre 32 puanlık bir artış görüyoruz. Tüm yaptıklarımızın ışığında, müşterilerimize Vodafone olarak iyi bir deneyim yaşatacağımızın, yaşatamadığımız herhangi bir senaryoda ise bunu telafi edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi