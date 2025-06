Simidin bizde yeri ayrıdır. Her yerde her zaman her türlü yenir. Eşlikçisi de çoktur. Peynirle, zeytinle, domatesle yenir, ayranla yenir, reçelle yenir, çayla yenir, arkadaşlarla, eş dostla ya da tek başına yenir. Kimseyi bulamazsanız vapurda martılarla yenir.