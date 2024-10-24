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Müslin bezden poşet çay yapmak

Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

Giriş: 24.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:19
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Müslin bezden poşet çay yapmak

Çayı çok seviyorsunuz.

Poşet çay da işinizi oldukça kolaylaştırıyor öyle değil mi?

Kolayca çay yapıp zamandan tasarruf ediyoruz.

Çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu kesin duymuşsunuzdur. Ne yazık ki poşetlerin bazıları tutkal türü yapıştırıcılar içeriyor, bazıları plastikten yapılıyor, bazıları petrol türevi bileşenler içeriyor, ısıya dayansınlar diye naylon malzeme kullanılabiliyor. Bazı çay poşetlerinin içeriğini bilseniz içmekten vazgeçebilirsiniz.

Kanada McGill Üniversitesi tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmada, bu poşetlerin her bir fincanda ortalama 11,6 milyar mikroplastik bıraktığı analiz edildi. The Journal Environmental Science & Technology'de yayımlanan araştırmaya göre, kaynar suya konan bir çay poşeti, yaklaşık 11,6 milyar mikroplastik granül ile 3,1 milyar daha küçük nanoplastik üretiyordu ve bu rakam çay poşetlerinde diğer yiyecek paketlerinden çok daha fazla mikroplastik olduğunu gösteriyordu.

Her gün düzenli tüketmek endişe kaynağı olabilir

Mikroplastik tüketmenin sağlık üzerindeki etkileri henüz belirsiz olsa da, bu bulgu düzenli olarak her gün poşet çay tüketen insanların endişe duyması için yeterli. Çay içmek, susuz kalmamanın sağlıklı bir yolu, ancak bazı çay poşetleri tüm gün yudumlamak istemeyebileceğiniz petrol türevi bileşenler içeriyor.

Poşet çayların bir kısmında sıcak suyla temas ettikten sonra epiklorohidrin denilen bir maddenin ortaya çıktığı, bu maddenin plastik üretiminde bir ara madde olarak kullanıldığı, kanserojen etkisinin bulunduğu ve bağışıklık sistemini düşürdüğü de belirtiliyor. Uzmanlar epiklorohidrin maddesinin vücutta dağılmasıyla insan vücudunda kısa vadede ve orta vadede bir takım hasarlar oluşturabildiğini söylüyor.

Temiz çay içmek zor bir şey değil

Tamamen bitkilerden oluşan bir fincan çay içerek yatmadan önce sakinleşmek veya sabahları enerji vermesi ve içimizi ısıtması için temiz çay içmek bu kadar zor olmamalı. Söylediğimiz şey hem siyah çay hem de bitki çayı için geçerli.

Yudumladığınız şeyin neyden yapıldığını bilmek en doğal hakkımız. İçtiğiniz şeyin kendi kontrolünüzde olmasını sağlamak için kendi çayınızı kendiniz demlemeyi tercih edin. Poşet çaylarınızı kendiniz yapabilir, klasik çaydanlıkla demleme yapabilir ya da daha hızlı olması için french press ve süzgeç kullanabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz birkaç kolay yöntem.

Muslin çay poşetleri yapın

Müslin çay poşetlerini satın da alabilirsiniz, kendiniz de yapabilirsiniz. Poşet çaylar için üretilen müslin bez torbasının, klasik poşet çaylarda kullanılan malzemelerden en büyük farkı, çaya mikro ve nanoplastik bırakmayan, doğal bir yapıya sahip olması.

Bu ince gözenekli minik poşetler tekrar tekrar kullanılabilir. Kendiniz üretecekseniz müslin bezi poşet çay kadar küçük keseler olacak şekilde dikin. Her bir poşetin içine bir çorba kaşığı bitki ya da çay koyun ve poşetin ağzını bağlayın. Bu poşetleri bir kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Bu pamuk torbaların çayınıza hafif bir tat verebileceğini unutmayın.

Cezve ya da french press kullanın

Elbette poşetten tamamen vazgeçip bitkilerinizi doğrudan suda da demleyebilirsiniz. Suyunuzu cezvde kaynatın, bitkilerinizi ekleyin ve ocağı kapatıp deminizin üzerini küçük bir çay tabağı ile kapatın. 10 ila 15 dakika sonra karışımı bardağınıza süzün ve tadını çıkarın. Ayrıca french press ile de istediğiniz çayı anında demleyip temiz bir şekilde içebilirsiniz.

Ağzı kapalı çay süzgeci ya da süzgeçli kupalar kullanın

Ağzı kapalı çay süzgeçleri zincirli, çubuklu ya da demlik için büyük olabiliyor. Siyah çayınızdan ya da bitki çayınızdan bir yemek kaşığı çelik süzgecinize koyun. İsterseniz kaynamış bir bardak suyun içine bırakın, isterseniz daha fazla içecekseniz çaydanlığın içine bırakın. Ayrıca çay demleyebileceğiniz kendinden süzgeci olan kupalar ya da demlikler de işinizi görecektir.

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