Çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu kesin duymuşsunuzdur. Ne yazık ki poşetlerin bazıları tutkal türü yapıştırıcılar içeriyor, bazıları plastikten yapılıyor, bazıları petrol türevi bileşenler içeriyor, ısıya dayansınlar diye naylon malzeme kullanılabiliyor. Bazı çay poşetlerinin içeriğini bilseniz içmekten vazgeçebilirsiniz.

Kanada McGill Üniversitesi tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmada, bu poşetlerin her bir fincanda ortalama 11,6 milyar mikroplastik bıraktığı analiz edildi. The Journal Environmental Science & Technology'de yayımlanan araştırmaya göre, kaynar suya konan bir çay poşeti, yaklaşık 11,6 milyar mikroplastik granül ile 3,1 milyar daha küçük nanoplastik üretiyordu ve bu rakam çay poşetlerinde diğer yiyecek paketlerinden çok daha fazla mikroplastik olduğunu gösteriyordu.