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        Haberler Magazin Gamze Erçel kız bebek bekliyor

        Gamze Erçel kız bebek bekliyor

        Oyuncu Hande Erçel'in ikinci çocuğuna hamile olan ablası Gamze Erçel, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile 26 Nisan 2019'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Mavi'yi aynı yıl aralık ayında kucaklarına almıştı.

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        Gamze Erçel, haziran ayında ikinci çocuğuna hamile olduğunu sevenlerine "Küçük ailemiz büyüyor" sözleriyle müjdelemişti.

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        Erçel ile Yıldırım'dan bir paylaşım daha geldi. İkili, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları video ile duyurdu.

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        "SENİNLE TANIŞMAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

        Kız bebek bekleyen çift, mutluluğunu "Seninle tanışmak için çok heyecanlıyız" sözleriyle paylaştı.

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        Hande Erçel, Seda Sayan, Yasemin Şefkatli ve Aslı İnandık gibi birçok ünlü isim, yaptıkları yorumlarla çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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        #Gamze Erçel
        #Hande Erçel
        #Caner Yıldırım
        #Mavi Yıldırım
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