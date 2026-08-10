Gamze Erçel kız bebek bekliyor
Oyuncu Hande Erçel'in ikinci çocuğuna hamile olan ablası Gamze Erçel, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 09:39 Güncelleme:
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile 26 Nisan 2019'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Mavi'yi aynı yıl aralık ayında kucaklarına almıştı.
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Gamze Erçel, haziran ayında ikinci çocuğuna hamile olduğunu sevenlerine "Küçük ailemiz büyüyor" sözleriyle müjdelemişti.
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Erçel ile Yıldırım'dan bir paylaşım daha geldi. İkili, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları video ile duyurdu.
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"SENİNLE TANIŞMAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"
Kız bebek bekleyen çift, mutluluğunu "Seninle tanışmak için çok heyecanlıyız" sözleriyle paylaştı.
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Hande Erçel, Seda Sayan, Yasemin Şefkatli ve Aslı İnandık gibi birçok ünlü isim, yaptıkları yorumlarla çiftin mutluluğuna ortak oldu.
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