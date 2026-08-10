GÖKYÜZÜ SÜREKLİ GRİ AMA ŞEMSİYE KULLANILMIYOR

Lima’ya ilk kez ayak basan bir ziyaretçinin dikkatini çeken ilk şey, gökyüzünü neredeyse tüm yıl boyunca kaplayan kurşuni gri renk oluyor. Hava her an bardaktan boşanırcasına yağmur yağdıracakmış gibi dursa da o beklenen yağmur bir türlü yağmıyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu bu dev metropolde yıllık yağış miktarı yalnızca 10 ila 15 milimetre civarında. Bu rakam, Lima’yı dünyanın en kurak başkentlerinden biri yapmaya yetiyor. Ancak şehirde kuraklığın getirdiği o kavurucu çöl sıcağı hissi yok. Aksine, yılın büyük bölümünde insanı sarmalayan, kıyafetlere ve cilde sinecek kadar yoğun bir nem hakim.