Bu sefer de Japon mutfağına ışınlanıyoruz ve "Tampopo"yla karnımızın acıkmasına izin veriyoruz. 1985 yapımı Japon komedisinde bir ramen ustası (Ryutaro Otomo) ile Gun (Ken Watanabe) arasındaki sahne muhteşemdir: İsmi açıklanmayan usta, Gun'a ünlü erişte kasesini takdir etmeyi öğretir. Et suyunun yüzeyindeki yağın nasıl parladığına ve ince dilimlenmiş etin yemekteki ayrılmaz rolüne rağmen nasıl mütevazı göründüğüne dikkat etmesini tavsiye eder. Küçük bir aile işletmesi olan 'ramen' dükkanına odaklanan "Tampopo"yu izlerken ramen veya herhangi bir erişte türünü yemek için can atacaksınız. "Tampopo"nun en iyi yemek filmlerden biri olduğu konusunda pek çok izleyici ve eleştirmen hemfikir. Bu nedenle herhangi bir yemek sever için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film olduğunun altını çizmek isteriz. Bir kamyon şoförü, küçük bir ramen dükkanında mola verir ve burada kalarak aileye restoranda yardım etmeye karar verir. Yediğimiz yemeğe saygı duyma konusunda çok önemli dersler içeren film, aşk ve yemek ilişkisinin nasıl içiçe olduğunu vurguluyor.