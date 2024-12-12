Dünyanın en havalı 38 mahallesi
Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, "dünyanın en havalı" mahallelerini açıkladı. Liste hazırlanırken kültür, topluluk ruhu ve yemek kriterleri esas alındı. Birinci sırada Fransa'nın Marsilya kentindeki Notre-Dame du Mont semti var.
2024 yılında bir mahalleyi havalı yapan şey tam olarak ne olabilir?
Havalı mahalleler, şehirlerinin en iyi yanlarını yansıtan yerlerdir. Kültür, topluluk ruhu, gece hayatı, sanat, sokak hayatı, yiyecek, içecek, benzersiz yerel lezzet gibi kriterlerde iyi ve tamamen yürünebilir bölge olarak dizayn edilmişlerdir.
Bu sene havalı olmanın uluslararası özelliklerinden bazıları bu şekilde tanımlandı. Listeye turistik yerlerin aksine, yerel özelliklerini öne çıkarabilen mahalleler girdi. Ünlü dergi Time Out'un küresel editörleri tarafından hazırlanan listeye giren bu seneki şehirlerin ortak özellikleri: Listedeki her mahallede başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir şey var. Örneğin caz kulübü olarak kullanılan bir müze ya da kütüphane olarak kullanılan eski bir bira fabrikası
Topluluklar yerel işletmelerini güçlü bir şekilde desteklediğinde, en çılgın fikirler bile gerçeğe dönüşebiliyor. Time Out editörleri bir mahalleyi gerçekten havalı yapan şeyleri bu sene bu fikirlerde aradıklarını belirtiyorlar. Yeni yeni kendini göstermeye başlayan banliyölerden, beklenmedik bir rönesans yaşayan tarihi semtlere kadar, bir öğleden sonrayı gezerek geçirmek için en ideal semtler hangileri, gelin görelim.
1. Notre-Dame du Mont, Marsilya, Fransa
Bugünlerde havalı kalabalıklar Notre-Dame-du-Mont'un asi ruhunu tercih ediyor. Bölge, renkli çıkmaz sokaklardan, grafiti kaplı duvarlardan, çınar ağaçlarıyla kaplı caddelerden ve Cours Julien'den aşağı inen kıvrımlı merdivenlerden oluşuyor. Bir zamanlar sanatçılar bölgesi olarak bilinen mahalle, bugünlerde yerel bir pazara ev sahipliği yapıyor. İkonik bir mahalle fırını olan Pain Pan'da börek yedikten sonra yerel pazarda bir gezintiye çıkın. Küratör Muriel Feugère'in resim, heykel ve seramik koleksiyonuna ev sahipliği yapan Rue Fontange'daki Galerie Charivari'ye gidin. Razzia'da bir kahve için ve Caterine'de ahtapot kebabı yeyin. Bistrodan sinemaya dönüşen La Baleine'de bir film izleyin. Yerel bir restoranın sahipleri semti şöyle anlatıyor: “Burada herkes birbirini tanır ve yardımlaşır. Sürekli gelişiyor. Dükkanlar da, burada yaşayıp çalışanlar da çok otantik.”
2. Mers Sultan, Kazablanka, Fas
Burası sanatsal otantikliğiyle öne çıkıyor. Kazablanka'nın beton ormanı Mers Sultan, övülen lezzetli yemekleri ve fütüristik mimarisiyle listenin ikinci sırasında yer aldı.
3. Pererenan, Bali, Endonezya
Time Out bu semti bakir plajları ve şirin kafeleri için överek listenin üçüncü sırasına yerleştirmiş.
4. Seongsu-dong, Seul, Güney Kore
5. Kerns, Portland, ABD
6. Stokes Croft & St Paul’s, Bristol, Birleşik Krallık
7. Chippendale, Sidney, Avustralya
8. Principe Real, Lizbon, Portekiz
9. Glória, Rio de Janeiro, Brezilya
10. Windsor, Melbourne, Avustralya
11. Zabłocie, Kraków, Polonya
12. Little River, Miami, ABD
13. Saint-Henri, Montreal, Kanada
14. Punavuori, Helsinki, Finlandiya
15. Gakugeidaigaku, Tokyo, Japonya
16. Thao Dienm, Ho Chi Minh, Vietnam
17. Flatbush, New York, ABD
18. Friedrichshain, Berlin, Almanya
19. East City, Cape Town, Güney Afrika
20. Belleville, Paris, Fransa
21. Northbridge, Perth, Avustralya
22. Strathbungo, Glasgow, BK
23. Chacarita, Buenos Aires, Arjantin
24. Leyton, Londra, BK
25. Inchicore, Dublin, İrlanda
26. East Hollywood, Los Angeles, ABD
27. Ekkamai, Bangkok, Tayland
28. San Rafael, Meksiko, Meksika
29. Mount Pleasant, Washington DC, ABD
30. Bonfim, Porto, Portekiz
31. Palace Quarter, Budapeşte, Macaristan
32. Brewerytown, Philadelphia, ABD
33. Kowloon City, Hong Kong, Hong Kong
34. Logan Square, Şikago, ABD
35. Norwood, Adelaide, Avustralya
36. Osu, Akra, Gana
37. Orchard, Singapur, Singapur
38. Union Square, Boston, ABD