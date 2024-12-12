Bugünlerde havalı kalabalıklar Notre-Dame-du-Mont'un asi ruhunu tercih ediyor. Bölge, renkli çıkmaz sokaklardan, grafiti kaplı duvarlardan, çınar ağaçlarıyla kaplı caddelerden ve Cours Julien'den aşağı inen kıvrımlı merdivenlerden oluşuyor. Bir zamanlar sanatçılar bölgesi olarak bilinen mahalle, bugünlerde yerel bir pazara ev sahipliği yapıyor. İkonik bir mahalle fırını olan Pain Pan'da börek yedikten sonra yerel pazarda bir gezintiye çıkın. Küratör Muriel Feugère'in resim, heykel ve seramik koleksiyonuna ev sahipliği yapan Rue Fontange'daki Galerie Charivari'ye gidin. Razzia'da bir kahve için ve Caterine'de ahtapot kebabı yeyin. Bistrodan sinemaya dönüşen La Baleine'de bir film izleyin. Yerel bir restoranın sahipleri semti şöyle anlatıyor: “Burada herkes birbirini tanır ve yardımlaşır. Sürekli gelişiyor. Dükkanlar da, burada yaşayıp çalışanlar da çok otantik.”