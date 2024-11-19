Katkı maddeleri devreye giriyor

Yani yağ miktarının azaltılması yoğurdu yoğurt yapan pek çok şeyi engeller. Bu amaçla yağsız süt ürünlerinin üretiminde yağ ikame maddeleri yani stabilizatör kullanılıyor. Yağın yerine geçen bu maddeler, gıdaların kalori miktarını düşüren, düşük yağ oranının neden olduğu bazı kusurları önleyen ürünler. Yoğurt üretiminde kullanılacak olan süte; agar, karragenin, sodyum metil selüloz, pektin, aljinatlar, nişasta ve jelatin gibi stabilizör maddeler ekleniyor. Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliğine göre yoğurtlarda, meyveli ve aromalı yoğurtlar hariç, katkı maddesi ilave edilmesine izin verilmez. Ancak denetim yetersizliği nedeniyle üreticiler kullanım sınırlarına dikkat etmeksizin ürünü albenili göstermek, lezzetini arttırmak, raf ömrünü uzatmak ve kusurları gizlemek gibi pek çok nedenle gıda katkı maddelerini bilinçsizce kullanıyor.