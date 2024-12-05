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Mindful beslenme nedir?
Mindful (bilinçli) beslenme, ne yediğimizin farkında olduğumuz, yeme alışkanlıklarımızı değiştirecek bir zen inanışı, bilinçli beslenme şeklidir.
Giriş: 05.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:34
Habertürk
Mindful beslenme yemek yerken sadece yemeyi düşünme esasına dayanır. Bu da zihni rahatlatmaya, stresten arınmaya, daha mutlu, kendi hayatının lideri ve özgür olmaya kapı açar. Bilinçli beslenme yemek yemenin zihinsel tarafına odaklanır. Yemek yerken bizi tüm olumsuzluklardan uzaklaştırıp sağlıklı ve doğru beslenmeye yönlendirir.