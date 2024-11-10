Atatürk’ün izini taşıyan yerler listesindeki bir diğer önemli nokta Mustafa Kemal’in anıt mezarını içeren kompleks Anıtkabir. Her yıl 29 Ekim, 10 Kasım ve 23 Nisan tarihlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesinin yanı sıra etkileyici bir müze de var. Bu müzede Kurtuluş Savaşı’na dair önemli eserler ve Atatürk’ün kişisel eşyaları sergileniyor. Müzede Atatürk'ün manevi evlatlarından A. Afet İnan, Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen'in müzeye hediye ettikleri Atatürk'e ait eşyalar ile Atatürk'ün kütüphanesinde yer alan 3123 kitabı bulunuyor. 21 Haziran 1960 tarihinde Anıtkabir Atatürk Müzesi adıyla açılan müze, 2002 yılında sergi alanının genişletilmesi sonrasında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi adını almış. Dört ana bölümden oluşan müzede, kendisine yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşyalar; Çanakkale Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un anlatıldığı panorama ile yağlı boya tablolar; Millî Mücadele ve devrimlerin anlatıldığı galeriler ile Mustafa Kemal Atatürk’ün mezar odası bulunuyor.