Listenin 2. sırasındaki Antep fıstığına (Antep Pistachios) Tasteatlas'ın web sitesinde şu şekilde yer verildi: Gaziantep kökenli geleneksel bir fıstıktır. İdeal iklim ve toprak koşulları nedeniyle bu Antep fıstıkları canlı yeşil bir renge ve yoğun, karmaşık ve narenciye kokan bir aromaya sahiptir. Genellikle yerel çiftçiler tarafından Eylül ayında toplanır. Antep fıstığı baklava için kullanılacaksa, yağ ve protein içeriği Eylül ayına göre daha yüksek olduğu için hasat Ağustos'ta yapılır. Her yıl Ekim ayında, ziyaretçilerin bu lezzetli yemişlerin tadını çıkarabileceği Uluslararası Gaziantep Antep fıstığı festivali düzenlenir.