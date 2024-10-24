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Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.

Giriş: 24.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:29
Habertürk
Haberler Gastro Keşfet Dünyanın 2 numarası açıklandı: Antep fıstığı

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında veri sunan TasteAtlas'ın "dünyanın en iyi 10 kuruyemişi" listesinde Antep fıstığı da 4.6 puan ortalamasıyla kendine ikinci sıradan yer buldu. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı. İlk 10 arasında Yunanistan'ın farklı bölgelerde yetişen toplam 3 İspanya'nın ise 2 yemişi yer aldı.

Tasteatlas bu ürünün genellikle baklava yapımında kullanıldığını yazdı.

Listenin 2. sırasındaki Antep fıstığına (Antep Pistachios) Tasteatlas'ın web sitesinde şu şekilde yer verildi: Gaziantep kökenli geleneksel bir fıstıktır. İdeal iklim ve toprak koşulları nedeniyle bu Antep fıstıkları canlı yeşil bir renge ve yoğun, karmaşık ve narenciye kokan bir aromaya sahiptir. Genellikle yerel çiftçiler tarafından Eylül ayında toplanır. Antep fıstığı baklava için kullanılacaksa, yağ ve protein içeriği Eylül ayına göre daha yüksek olduğu için hasat Ağustos'ta yapılır. Her yıl Ekim ayında, ziyaretçilerin bu lezzetli yemişlerin tadını çıkarabileceği Uluslararası Gaziantep Antep fıstığı festivali düzenlenir.

Birinci sırada yer alan Yunan fıstığı (Fystiki Aeginas) Egina adasında yetişen Egintiki çeşidinden üretiliyor ve 19. yüzyılın sonlarından itibaren geleneksel olarak ekiliyor. İlk fıstık bahçesi, 1896’da Nikolaos Peroglou tarafından Suriye’den getirilen fıstıklarla kuruluyor. Adanın iklimi ve toprağı, fıstıklara kendine özgü bir aroma ve tat kazandırıyor, bu da onları dünyanın en iyileri arasına yerleştiriyor. Hasat zamanı ise Ağustos’ta başlıyor, uzun sopalarla dallara zarar vermeden fıstıklar toplanıyor.

3. sırada yer alan Pistacchio Verde di Bronte dünyanın en pahalı fıstığı... İtalya’nın Catania ilinde yetiştirilen Napoletana çeşidi fıstıklara verilen isim bu. Bu fıstıklar, Etna Dağı'nın eteklerindeki verimli volkanik topraklarda yetişiyor. İki yılda bir hasadı var. Kilosu 30-50 euro civarında satılıyor. Hatta fıstıklar çalınmasın diye hasat zamanı fıstıkları korumak için ekipler bile kurulmuş. Dünyanın en pahalı fıstığı Bronte fıştığı hakkında bilgi için tıklayın.

Listenin devamını aşağıda bulabilirsiniz.

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