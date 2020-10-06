Okulda dünyadaki aktif yanardağlar öğretirken beki de ilk öğrendiğimiz dağ Etna idi. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna ile tanışmadan önce ilk aklıma gelen okulda öğrendiklerimizdi. Yanardağ kelimesini her zaman ürkütücü gelirdi. Ancak yerine gidince yanardağın ürküten yanları dışında güzel taraflarını da keşfetme şansım oldu. Yanardağın eteklerindeki Bronte kasabasında belki de dünyanın en leziz fıstığı yetişiyor. Yanardağın eteklerindeki verimli topraklarda yetişen fıstık Sicilya'nın "yeşil altını" olarak nitelendiriliyor. İki yılda bir hasadı var. Dünyanın en pahalı fıstığı Bronte fıstığı. Kilosu 30-50 euro civarında satılıyor. Hatta fıstıklar çalınmasın diye hasat zamanı fıstıkları korumak için ekip bile var.

KAHVALTIDA BRİOCHE VE BRONTE FISTIKLI GRANİTA

Çörek şeklinde bir tür Fransız ekmeği olan brioche ve granita ile güne tatlıyla başlamak, harika bir kaçamak. Tabii her zaman bu şekilde kahvaltı yapmayı tavsiye etmiyoruz. Ancak gerçek anlamda fıstıkların tadı damağınızda kalıyor. Bronte fıstığı bulmak pek kolay olmasa da Türkiye'de Antep fıstığıyla da yapmak mümkün. Bronte fıstığıyla yapılan granitanın yanısıra Sicilya'da yapılan dondurma şimdiye kadar yediğimiz dondurmaların ötesinde bir tad. Dondurmayı külah dışında brioche içinde de servis ediyorlar.

Sicilya usulü granita nasıl yapılır?

4 kişilik malzemeler (Antep Fıstıklı Granita)

200 gr soyulmuş antep fıstığı

500 ml su

200 gr beyaz şeker

Antep fıstığını blenderda püre haline getirin. Ardından suyu bir tencerede ısıtın ve şurup oluşturmak için yavaş yavaş şekeri ekleyin. Karışımı neredeyse kaynayana kadar karıştırın. Ocağın altını kapatın. Tamamen kaynamadan şurubu, püre haline getidiğiniz antep fıstığı ile birleştirip iyice karıştırabilirsiniz. Karışımın oda sıcaklığına kadar soğuması için bekleyin. Ardından karışımı dondurucuya uygun bir kaba koyup kapatın ve 1-1.5 saat dondurucuya koyun. Daha sonra zaman zaman kabı çıkarıp bir çatal yardımıyla karıştırın. Istediğiniz kıvama geldiğinde granitayı bardağa koyup üzerini antep fıstığı parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

MALZEMELER

500 gr. Manitoba unu

100 gram. şeker

80 gr. eritilmiş tereyağı

2 yumurta

10 gr. tuz

25 gr. bira mayası

175 ml. süt

2 çay kaşığı bal

Portakal aroması

Yüzeyi fırçalamak için 1 yumurta sarısı + süt

NASIL YAPILIR?