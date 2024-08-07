Bu 9 yiyecek kilo vermenizi engeller

İngiliz Daily Mail'e açıklamalarda bulunan üç diyetisyen, bazı yiyeceklerin kilo vermek için ideal seçimler gibi görünse de (örneğin organik ve bitki bazlı seçenekler) bunların çok fazla tüketimi veya kısa bir süre sonra tekrar aç hissetmeye neden olabileceğini söyledi