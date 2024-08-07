Türkiye ile Almanya arasındaki döner krizi
Almanya, Türkiye'nin döner kebap için koruma statüsü talebine itiraz etti
Türkiye geçtiğimiz nisan ayında dönerin Avrupa'da tescil edilmesi için başvuruda bulunmuş, böylece döner adının sadece tescilli üretim yöntemine ve ürün özelliklerine uyan üreticiler tarafından üretilebileceğini belirtilmişti. Yani Türkiye, İtalya'nın Napoli pizzası ve İspanya'nın jamon serrano'suna verilenlere benzer bir "geleneksel ürün adı" tescili talep etti.
Almanya Türkiye'nin bu başvurusuna itiraz ettİ.
Türkiye'nin talebinin amacı, döner ismini Avrupa'da tescil ettirmek ve kullanımının tescilli yöntem ve spesifikasyonlara uyan üreticilerle sınırlı kalmasını sağlamak. Eğer başarılı olunursa, sadece "3-5 mm kalınlığında yatay olarak dilimlenmiş" sığır ve kuzu dilimleri yaprak döner olarak etiketlenebilecek, tavuk dönerin ise 1-2 cm kalınlığında olması gerekecek.
Başvuruda belirtilen bu teknik ayrıntılar, Almanya'nın en popüler sokak yemeğinin nasıl yapıldığı konusunda Alman ve Türk üreticiler arasındaki sürtüşmenin muhtemel nedenini oluşturuyor.