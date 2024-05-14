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Mutfağınızdan hemen atmanız gereken 5 şey

İnsanlar mutfaklarında kullanmadıkları şeyleri biriktirme eğilimindedir

Giriş: 14.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:14
Habertürk
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Kullanmadığınız ve artık ihtiyaç duymadığınız şeylerden kurtulmak mutfaktaki stres ve dağınıklığı ortadan kaldırabilir. Yani elinizi çabuk tutarsanız bu rahatlama çabuk olur. İnsanlar yıllarca kullanmadıkları kupaları, poşetleri ve buna benzer şeyleri biriktirme eğilimindedirler.

Mutfaklar genellikle evin kalbidir ve bu nedenle süpersonik bir hızla dağılırlar. Bu beş ipucu size biraz alan kazandıracak ve az bir çabayla huzurunuzu artıracaktır.

Baharat dolabıyla başlayın

Baharat dolabınızı gözden geçirin. 10 dakika ya da daha kısa bir sürede, baharatlarınızın önemli bir kısmının tatsız tozlara dönüşmüş olduğunu fark edeceksiniz. Çoğu baharatın raf ömrünün tahmin ettiğinizden daha kısa olduğu ortaya çıktı: Öğütülmüş baharatlar açıldıktan sonra yaklaşık bir yıl dayanırken, öğütülmemişler yalnızca bir ila üç yıl arasında dayanır. Kavanozları açın ve kokusu yok olmuş ne varsa atın. İleriye dönük bir ipucu olarak bahratlarınızı azar azar alın ve küçük kavanozlara hava almayacakları şekilde koyun.

Kupa koleksiyonu yapmak çok kolay

Kahve kupaları konusunda gerçekçi olalım. Muhtemelen hepsini aynı anda kullanmak için bir kraliyet düğününe ev sahipliği yapmanız gerekir. Nereden geliyorlar? Hediyelerden, promosyon ürünlerinden ya da anlık satın almalardan; kısacası istemeden. Kahve fincanları tavşan gibi çoğalır ve bahse girerim her sabah aynı fincanı kullanıyorsunuzdur. Neyi kullanıp neyi kullanmayacağınız konusunda kendinize karşı dürüst olacağınız 10 dakika dolapta fazladan yer kazanmanızı sağlayabilir. O IBM kupasını saklayıp saklamayacağınıza karar veremedinizse şunu deneyin: Kaybolsa ya da kırılsa tekrar almak için 20 dolar harcayıp harcamayacağınızı kendinize sorun. Hayır mı? Muhtemelen o kadar da sevmiyorsunuzdur.

Lavabonun altındaki dolap her zaman dağınıktır

Eğer siz de çoğumuz gibi lavabonun altındaki dolabı sprey şişeleri, bezler, süngerler ve temizlik malzemeleriyle dolduruyorsanız, koleksiyonunuzu gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir. Hepsini çıkarın, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görün ve kullanmayacağınız şeyleri atın. Bu eşyaları düzenli tutmak hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır. Gerekirse süslü düzenleyiciler alın, ancak ayakkabı kutuları, kargo kutuları, rastgele plastik kutular da işinizi görecektir.

Mutfak eşyaları

Spatulalar, tahta kaşıklar, kepçeler, servis kapları. Hepimiz önümüzdeki on yıl içinde muhtemelen kullanacağımızdan daha fazlasına sahibiz. Bir şeyden beş tane bulundurmak, bir tane bulundurmaktan beş kat daha iyi değildir. Gerçekten kullanmayı sevdiklerinizi seçin. Hepsine ihtiyacınız olduğuna ikna olduysanız, şunu deneyin: Yarısını bir kutuya koyun ve birkaç ay boyunca ortadan kaldırın. İhtiyacınız olan mutfak eşyaları için kutuyu aradığınızı mı fark ettiniz, yoksa onları tamamen unuttunuz mu? Eğer ikincisiyse, bunlar ekstra.

Alışveriş torbaları

Kağıt, plastik, kumaş olan tüm poşetler. Bunlar tüm mutfağı ele geçirmeye başlayana kadar çok kullanışlıdır. Ne mutlu ki, onları kurtulmanız gereken diğer tüm eşyalarla doldurabilirsiniz. Makul bir sayı gibi görüneni saklayın ve hayatınıza daha fazlasının gireceğinden emin olun.

Dağınıklık kimsenin sevdiği bir iş değildir. Ancak çok fazlalığınız olduğunu bildiğiniz şeyleri azaltmak, bir kez başladığınızda zor değildir. Ve işin bonusu, bir mutfak tadilatından çok daha ucuza depolama alanı sağlayacaktır.

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