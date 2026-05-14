Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.654,41 %0,38
        DOLAR 45,4354 %0,03
        EURO 53,3436 %0,25
        GRAM ALTIN 6.859,74 %0,18
        FAİZ 42,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,81 %-0,81
        BITCOIN 79.765,00 %0,11
        GBP/TRY 61,5500 %0,15
        EUR/USD 1,1711 %0,00
        BRENT 105,80 %0,16
        ÇEYREK ALTIN 11.215,68 %0,18
        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışında artış

        Konut satışında artış

        Konut satışları, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 126 bin 808'e yükseldi. Nisan, yılın en çok konut satılan ayı oldu. İlk el konut satışı yüzde 9,6 artarken, ikinci elde yüzde 0,3 gerileme yaşandı

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut satışında artış

        Konut satışları, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 126 bin 808 oldu.

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 86 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 oldu.

        İPOTEKLİ SATIŞ YÜKSELİŞTE

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 25 bin 771 oldu. Diğer konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında azalarak 101 bin 37 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,3 diğer satışların payı yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        YABANCIYA SATIŞ GERİLEDİ

        ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından yabancıya satışın artacağı yönündeki tahminler nisan ayında da rakamlara yansımadı.

        Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azalarak bin 516 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında azalarak 5 bin 681 olarak gerçekleşti.

        Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

        İŞ YERİ SATIŞI DA ARTTI

        İş yeri satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 15 bin 694 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında artarak 4 bin 301 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 11 bin 393 oldu. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,1 oranında artarak 758 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak 14 bin 936 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nikbinler'in solisti Berika Karadağ Altuntaş: Bizim ismimizle prim yapıyorlar

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu müzisyen grup Nikbinler'in solisti Berika Karadağ Altuntaş oldu. 'Saygı1: Mustafa Sandal' konserindeki performansıyla eleştirilen Karadağ, kendisine yönelik playback ve yapay zekâ iddialarına sert çıktı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?