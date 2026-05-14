Kısmi süreli çalışmada GSS primine dikkat!

Aylık çalışma gün sayısı 8 gün ve altında olanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu kişiler eş veya anne babasından dolayı bakılmakla yükümlü kişi ise GSS primini 30 güne tamamlamak zorunda değiller. Bakılmakla yükümlü olmayıp ödeme gücü olmayanlar ise gelir testi yaptırabilirler. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa yine prim ödemezler. Ancak, kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden fazla çıkarsa bu kişiler hakkında GSS tescili yapılır ve GSS primi tahakkuk ettirilir. Primi ödemeyenler borçlu durumuna düşerler.

Örneğin bu yılın ocak ayındaki kısmi süreli çalışma süresi toplam 7 gün olan bir kişinin eksik 23 gün için GSS primi yükümlülüğü vardır. Bir günlük GSS primi 66,06 TL’dir. Söz konusu kişinin ocak ayında eksik günlerinin GSS primini 30’a tamamlamak için 1519,30 TL prim ödemesi gerekir.

Kanunda 13 Şubat 2011 tarihinde yapılan değişikliğe göre, kısmi süreli çalışanlar isterlerse bu tarihten sonraki eksik günleri emekliliklerine saydırmak için borçlanma yaparak 30 güne tamamlayabiliyorlar. Borçlanma yapıldığında 1 gün için en az günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor. 2026 yılı itibarıyla 1 günlük borçlanma primi olarak en az 495,45 TL yatırılıyor.

Borçlanma yapmadan önce GSS primini ödemiş olan kısmi süreli çalışanlardan ise en az günlük asgari ücretin yüzde 39’u oranında prim yatırması isteniyor. Bu durumda ise 1 günlük borçlanma için 429,39 TL ödemek gerekiyor.

SGK’DAN GENELGE

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kısmi süreli çalışanlardan borçlanma yapanların GSS prim işlemlerine ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, 30 günden az çalışması nedeniyle ay içerisindeki eksik günler için GSS tescili yapılarak prim tahakkuk ettirilen kişilerden, GSS prim borcunu ödemeksizin borçlanma yapanlardan yüzde 45 oranında prim alınacak. Bunların, borçlanma yaptıkları aylar için tahakkuk ettirilen GSS prim borçlarını ödemelerine gerek kalmayacak. SGK, söz konusu kişilerin borçlanma yapılan aya ait GSS tescil kayıtlarını ve GSS prim tahakkuklarını iptal edecek.

Örneğin, bir işverenin yanında kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve GSS primini kendisi ödemesi gereken Arif, ocak ayı içerisinde 7 gün çalışmış olsun. Bu çalışma nedeniyle kendisine eksik 23 güne ait GSS prim borcu çıkartılmış bulunuyor. Arif GSS prim borcunu ödemeden mayıs ayında yüzde 45 oranı üzerinden borçlanma yaparsa ve borçlanma tutarının tamamını öderse , ocak ayına ait GSS prim borcu iptal edilecek.

Bir başka örnek verelim. Burak şubat ayında bir işverenin yanında kısmi süreli olarak 5 gün çalışmış olsun. Bu çalışması nedeniyle şubat ayına ilişkin kendisine eksik günler için GSS prim borcu çıkartılmıştır. Burak borcu ödemeksizin şubat ayına ait eksik günlerini mayıs ayında yüzde 45 oranından borçlanma başvurusu yapmış ancak borçlanma tutarının tamamını ödememiştir. Burak’ın ödediği tutar ile on günlük hizmet kazanması nedeniyle, bu 10 güne ait GSS prim borcu iptal edilecek, kalan süreye ait borç ise devam edecek.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN YÜZDE 39 ORANIYLA BORÇLANMA YAPABİLECEK

Kısmi süreli sözleşme ile çalışan ve ödeme gücü olmadığına dair gelir testi yapıldığından eksik günlerine ait GSS primini ödeme yükümlülüğü bulunmayan Caner ,ocak ayında 7 gün çalışmış olsun. Bu çalışması nedeniyle eksik günlerini borçlanmak istediğinde yüzde 39 oranından borçlandırılarak, borçlanma tutarının tamamını ödemiştir. Borçlanma yapan Caner’in ayrıca GSS primi ödemesine gerek olmayacak.

BORÇLANMA TUTARINI GERİ ALANLARA GSS PRİM BORCU ÇIKACAK

İlk örneğimizdeki Arif, borçlanmadan daha sonra vazgeçip borçlanma tutarını geri alırsa, daha önce iptal edilmiş olan GSS prim borcu tekrar karşısına çıkacak. Arif’ten eksik günlere ait GSS prim borcunu ödemesi istenecek.