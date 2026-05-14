İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak

Mevsim ilkbahardan yaza dönerken, arada kış esintileri de yaşanıyor. İstanbul’da bugün haftanın en serin günü, şehrin Avrupa Yakası'nda ve yer yer Anadolu Yakasında yağmur geçişleri görülecek. Hissedilen sıcaklıklar ise rüzgarın kuzey yönlerden esmeye başlamasıyla 16-17°C’ye kadar iniyor. Fakat güneş altında yakında yaz mevsiminin geleceğiniz anlıyoruz, gölge alanlara göre 8-10°C daha yüksek hissediliyor.

İstanbul’da 15-16 Mayıs (bu cuma ve cumartesi) parçalı bulutlu ve güneşli havada, 21-22°C’lere ulaşan sıcaklıklarda geçecek. Aslında o 2 gün tam bir ilkbahar havası var denilebilir, hani sürekli kıştan yaza geçtiğimizi konuşuyor ve hissediyoruz. İlkbahar bu 2 gün bize göz kırpıyor. Bursa, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale çevresi ile Trakya’da da yarından 16 Mayıs Pazar akşamına kadar ılık bir ilkbahar havası olacak. Fakat gölge alanlarda, esintili yerlerde yazlık giysilerle yakalanırsak üşütebilir. Gece saatleri sıcaklıklar 15°C’ye kadar azalıyor, hava karardıktan sonraki serinlik sürüyor.

Türkiye genelinde gök gürültülü ve şimşekli bahar yağmurları, toprağı yeniden ıslatacak, zaman zaman kuvvetlendiği yerlerde yine su baskınlarına yol açacak görünüyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Eskişehir, Isparta-Beyşehir ve başkent Ankara’da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri olacak. Gök gürültülü ve şimşekli bir havada beklenen bu yağışlar, yerel olarak kuvvetli ve düştüğü yerde su baskınları, caddelerde gölleşme gibi etkilere yol açabilir. Kuvvetli yağışların bugün Anadolu geneline yayılmasını bekliyoruz. Sivas’tan Samsun’a, Kastamonu’dan Karabük’e geniş alanlara yağmur geliyor. Hava sıcaklıkları ise düne göre önce Marmara’da ve Batı Karadeniz’de azalıyor. 15 Mayıs Cuma günü Ankara dahil İç Anadolu genelinde serinlik hissedilecek, aralıklı yağmur 2 gün sürecek. Bu sırada sıcaklıklar Ankara’da 24°C’den 16°C’ye kadar azalıyor, özellikle cumanın havası Anadolu’da üşütebilir.

15 Mayıs Cuma sabahı olurken yağışlı ve serin hava doğuya ilerlemiş olacak. Ordu-Trabzon arasında ve Erzincan-Elazığ gibi Doğu Anadolu’nun büyük merkezlerinde Cuma günü kuvvetli yağış geçişleri, yerel olarak küçük taneli dolu yağışları görülebilir. Güneydoğu Anadolu’da da haftanın son iş günü yağmurlu geçecek, sıcaklıklar bu alanda 15 ila 20°C’lerde seyredecek. Güneydoğu için yakında hızla 30°C’lere çıkacak sıcaklıklar öncesi, bu serin ve su ile toprağı yaz ateşinden koruyan hava, sağlıklı gelebilir. Fakat bölgede 16 Mayıs Cumartesi de sürecek yağışlar, yerel olarak hasar verebilir.

Mayıs ayının devamında, gelecek 15 gün içinde hava sıcaklıkları özellikle Marmara ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Fakat yağışlı saatlerin olduğu ve rüzgarların biraz kuvvetlendiği yerlerde hissedilen sıcaklıklar 15°C gibi, insanı yazlık giysilerle yakalarsa üşütebilen havayla geçecek.

İstanbul’da hafta sonu güneşli başlayacak, fakat pazar öğle saatleri yağış geçişleri görülebilir. 17 Mayıs Pazar günü Sakarya ve çevre merkezlerde de yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları hafta sonu 20 ila 24°C’lerde seyredecek.

Kıyı Ege ve Akdeniz sahilleri beklenen sıcak yaz öncesi, belki de son serin günlerini yaşıyor. Türkiye’yi kuzeyinden itibaren etkileyen bu serin hava, Akdeniz’de sıcaklıkları sadece birkaç derece düşürerek Antalya’da 23°C’ye, Adana ve çevresinde 25°C’ye çekiyor. İzmir’de bugün öğle saatleri ve 16 Mayıs Cumartesi akşamı yağmur ihtimali var. Kıyı Ege’de yağış geçişleri olsa da, güneş açtığında hızla yaz havası hissediliyor.

Mayıs ayının ikinci yarısında özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu ince montları, ilkbahar mevsimine uygun hafif kalınlıkta giysileri kullanacak görünüyor. Ani bir yaz havası ve 30°C’lere yerleşen sıcaklıklar yerine, ara sıra yağmurlu ve 18-25°C arası değişen sıcaklıklar bizi bekliyor.

Fotoğraflar: AA