SADECE KÖPRÜ DEĞİL, ŞEHİR YENİLENİYOR

Helsinki seyahati düşünenler için şehirdeki yenilikler sadece bu sessiz köprüyle sınırlı değil. Art Deco esintisinden gurme duraklara kadar başkentte keşfedilmeyi bekleyen pek çok yeni adres var:

Art Deco Esintisi: Nordik ülkelerin hala aktif olan en eski yüzme salonu Yrjönkatu, şubat ayındaki açılışından bu yana tarih meraklılarını ağırlıyor.

Geleneksel Fin Yaşamı: 1953’ten beri korunan Seurasaari’deki geleneksel yazlık kulübe, önümüzdeki aylarda ziyaretçilere Fin kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacak.

İstasyonda Gurme Durak: Helsinki Merkez Tren İstasyonu’nun tarihi atmosferinde hizmet vermeye başlayan Taulu Restoran, şehrin dikkat çeken yeni gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor.