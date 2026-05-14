Yüz milyonlarca Euro harcandı ama üzerinden tek bir otomobil bile geçemiyor! İşte 1200 metrelik “sessiz” köprü
Ulaşım tarihinde benzerine az rastlanır bir projeye imza atıldı. Denizin üzerine yaklaşık 1.200 metrelik devasa bir köprü inşa edildi. Ancak bu köprüde motor sesi duymak imkansız çünkü otomobil girişi yasak. Peki, yüz milyonlarca Euro'luk bu yatırım neden sadece tramvay, bisiklet ve yayalara ayrıldı? İşte Helsinki'nin 'sessiz' projesi Kruunuvuorensilta'nın detayları...
Dünya genelinde dev köprüler denilince akla binlerce aracın oluşturduğu egzoz dumanı ve bitmek bilmeyen korna sesleri geliyor. Ancak Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de yükselen Kruunuvuorensilta Köprüsü, bu algıyı yerle bir ediyor. Korkeasaari ve Kruunuvuorenranta bölgelerini birbirine bağlayan 1.191 metre uzunluğundaki bu devasa yapı, sadece yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma için tasarlandı. Şehrin yeni sembolü haline gelen köprü, açılışından itibaren adeta bir ‘’manzara terasına’’ dönüştü.
HELSİNKİ’NİN YENİ MANZARA TERASI
Helsinki Belediye Başkanı Daniel Sazonov’un ‘’karbonsuz ve sessiz şehir’’ vizyonuyla hayata geçirilen proje, açılış haftasında tam 50 bin meraklı ziyaretçiyi ağırladı.
Şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açan köprü, bölge sakinleri için sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda denizin ortasında eşsiz bir manzara noktasına dönüşmüş durumda.
YÜZ MİLYONLARCA EURO’LUK ‘’SESSİZ’’ YATIRIM
Toplam maliyeti 326 milyon Euro’ya ulaşan proje kapsamında yalnızca köprü değil, tramvay hattı, yeni ulaşım bağlantıları ve bölgedeki altyapı çalışmaları da hayata geçirildi.
Denizin üzerinde yükselen 135 metrelik taşıyıcı pilonuyla dikkat çeken Kruunuvuorensilta, Baltık Denizi’nin zorlu hava ve deniz koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı.
11 KİLOMETRELİK YOL YARIYA DÜŞTÜ
Bu dev yatırım, yalnızca çevreci yapısıyla değil, sağladığı ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Daha önce şehir merkezine ulaşmak için 11 kilometrelik bir yolu katetmek zorunda kalan bölge sakinleri, yeni rota sayesinde bu mesafeyi 5,5 kilometreye indirdi. Bu değişim, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de şehrin farklı yakalarını birbirine daha sıkı bağlıyor. Üstelik bu yolculuk, gürültüden uzak ve deniz havası eşliğinde yapılıyor.
SADECE KÖPRÜ DEĞİL, ŞEHİR YENİLENİYOR
Helsinki seyahati düşünenler için şehirdeki yenilikler sadece bu sessiz köprüyle sınırlı değil. Art Deco esintisinden gurme duraklara kadar başkentte keşfedilmeyi bekleyen pek çok yeni adres var:
Art Deco Esintisi: Nordik ülkelerin hala aktif olan en eski yüzme salonu Yrjönkatu, şubat ayındaki açılışından bu yana tarih meraklılarını ağırlıyor.
Geleneksel Fin Yaşamı: 1953’ten beri korunan Seurasaari’deki geleneksel yazlık kulübe, önümüzdeki aylarda ziyaretçilere Fin kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacak.
İstasyonda Gurme Durak: Helsinki Merkez Tren İstasyonu’nun tarihi atmosferinde hizmet vermeye başlayan Taulu Restoran, şehrin dikkat çeken yeni gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor.
LÜKSÜN YENİ ADRESİ: ÖZEL SAUNALI SÜİTLER
Şehirdeki değişim konaklama anlayışına da yansıyor. Yeni açılan Waldorf Astoria Helsinki, lüks kavramını Fin gelenekleriyle bir araya getiriyor. Otelin en geniş süitlerinde özel saunalar, buhar odaları ve teras jakuzileri yer alıyor. Böylece Finlandiya’nın dünyaca ünlü sauna kültürü, modern konfor anlayışıyla buluşuyor.
Kısacası Helsinki’nin ‘’sessiz’’ ve çevreci şehir yaklaşımı, yalnızca ulaşımı değil, yaşam deneyimini de yeniden şekillendiriyor.
Haber kaynak: PR Newswire, Euronews Travel, Yle News, Kruunusillat Official Project Website, Visit Helsinki, Waldorf Astoria Helsinki
Görsel kaynak: Shutterstock