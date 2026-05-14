        SON DAKİKA: Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme! 26 yıl sonra canlandırma ve keşif | Son dakika haberleri

        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme! 26 yıl sonra canlandırma ve keşif...

        İstanbul Şişli'de, okul dönüşü evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın 26 yıl önce işlenen cinayetinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in aileyle yaptığı görüşmenin ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, olay günüyle ilgili keşif ve canlandırmalar yapıldı. Başsavcılık talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, yıllar sonra ortaya çıkan tanıkların iddiaları da tek tek incelendi

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:35
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!

        İstanbul’da, 5 Haziran 2000'de, evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yıllardır faili meçhul olarak kalan ve Türkiye’nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayette, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in devreye girmesiyle hız kazanan süreçte bir adım atıldı.

        26 YIL SONRA KEŞİF YAPILDI

        Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartmanda başsavcılık vekili, olaya bakan savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri yer aldığı çalışmada geniş kapsamlı keşif yapıldı.

        APARTMANDA CANLANDIRMA

        Olay günü yaşananların yeniden canlandırıldığı çalışmalarda, Çağla’nın eve hangi güzergâhtan geldiği, apartman içinde seslerin duyulup duyulmadığı ve tanıkların iddialarının teknik olarak mümkün olup olmadığı incelendi.

        KAN LEKELERİ NEREDEYDİ?

        Keşif sırasında, olaydan yıllar sonra ortaya çıkan bazı tanıkların ifadeleri doğrultusunda da inceleme yapıldı. Tuğaltay’ların dairesinin karşısında oturan Melin Kazancı’nın, olay günü apartmanın dışında gördüğünü iddia ettiği kan lekelerinin bulunduğu noktalar tek tek gösterildi.

        BALKONDAN GÖRÜŞ AÇISI İNCELENDİ

        Ayrıca Reyhan Hanım’ın, “Nedim Bey’i gördüm” dediği daireden, Nedim Bey’in balkonuna doğrudan görüş açısı bulunup bulunmadığı da yerinde incelendi. Gördüğü iddia ettiği mutfakta yeniden keşif yapıldı. Canlandırmada Tuğaltay’ların balkonuna elinde bıçakla konulan bir görevliye söz konusu pencereden görülüp görülmediğine bakılıp incelendi.

        BAĞIRIŞ VE KAÇIŞ SESLERİ İÇİN CANLANDIRMA

        Çağla Tuğaltay’ın alt katında oturan ve olay günü daireden bağırış ile kaçış sesleri duyduğunu söyleyen Gökçe Kaya’nın iddiaları doğrultusunda da çalışma yapıldı. Alt kattaki dairede olay günü yaşandığı öne sürülen seslerle ilgili canlandırma gerçekleştirildi.

        KATİLİN İZİ 26 YILDIR DNA’DA

        Tüm bu çalışmalar yapılırken, cinayet dosyasında en dikkat çeken detay ise, Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA ve mutfakta bulunan 3 adet yabancı bir kişiye ait parmak izi örneği. Aradan geçen 26 yıla rağmen bu DNA ve parmak izlerinin kime ait olduğu hala tespit edilemedi.

        Soruşturma kapsamında DNA’sı ve parmak izi alınmayan bazı isimler tespit edildi. Elde edilen bu bilgilerin ardından DNA ve parmak izi karşılaştırmaları yapılacak. Ayrıca DNA’sı alınmadığı tespit edilen hayatını kaybetmiş 4 kişi hakkında da fethi kabir yapılması bekleniyor.

