Demi Moore, jüri üyesi olduğu 79. Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde, 'La Vie d'une Femme' (Bir Kadının Hayatı) filminin gösterimine katıldı. Mor bir elbise giymeyi tercih eden Amerikalı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

63 yaşındaki Hollywood yıldızı, omuzları açıkta bırakan, uzun kollu ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kırmızı halıda poz verirken, film ekibinden rol çaldı.

Moore'un üyesi olduğu Cannes jürisinin başkanlığını Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook üstleniyor. Jüride ayrıca Etiyopya asıllı İrlandalı oyuncu ve yapımcı Ruth Negga, Belçikalı yönetmen ve senarist Laura Wandel, Çinli yönetmen ve senarist Chloé Zhao, Şilili yönetmen ve senarist Diego Céspedes, Fildişi Sahili doğumlu ABD’li oyuncu Isaach De Bankolé, İskoç senarist Paul Laverty ve İsveçli oyuncu Stellan Skarsgard yer alıyor.

Festivalin açılışında konuşan Demi Moore, "Burada olmaktan dolayı onur duyuyorum. Muhteşem bir deneyim. Sadece sinemayla ve sinema sevgisiyle çevrili olmak, sinemaya dalmanın ve bunu paylaşan insanlarla birlikte olmak mutluluk verici" ifadesini kullandı.

Moore, Cannes'da olma heyecanını anlatırken, "Bir yetişkini canlandıran küçük bir çocuk gibi hissediyorum" dedi.

"Daha önce Cannes Film Festivali'ne sadece bir kez katılmıştım ve o da birinin davetlisi olaraktı" diyen Moore, şimdi jüri üyesi olarak aynı festivale katılmanın kendisini gururlandırdığını belirtti.