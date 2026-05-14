Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Demi Moore Cannes Film Festivali ikinci gün kırmızı halısında rol çaldı

        Demi Moore Cannes kırmızı halısında rol çaldı

        Demi Moore, jüri üyesi olduğu 79. Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerinde topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı halıda rol çaldı

        Demi Moore, jüri üyesi olduğu 79. Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde, 'La Vie d'une Femme' (Bir Kadının Hayatı) filminin gösterimine katıldı. Mor bir elbise giymeyi tercih eden Amerikalı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

        63 yaşındaki Hollywood yıldızı, omuzları açıkta bırakan, uzun kollu ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kırmızı halıda poz verirken, film ekibinden rol çaldı.

        Moore'un üyesi olduğu Cannes jürisinin başkanlığını Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook üstleniyor. Jüride ayrıca Etiyopya asıllı İrlandalı oyuncu ve yapımcı Ruth Negga, Belçikalı yönetmen ve senarist Laura Wandel, Çinli yönetmen ve senarist Chloé Zhao, Şilili yönetmen ve senarist Diego Céspedes, Fildişi Sahili doğumlu ABD’li oyuncu Isaach De Bankolé, İskoç senarist Paul Laverty ve İsveçli oyuncu Stellan Skarsgard yer alıyor.

        REKLAM

        Festivalin açılışında konuşan Demi Moore, "Burada olmaktan dolayı onur duyuyorum. Muhteşem bir deneyim. Sadece sinemayla ve sinema sevgisiyle çevrili olmak, sinemaya dalmanın ve bunu paylaşan insanlarla birlikte olmak mutluluk verici" ifadesini kullandı.

        Moore, Cannes'da olma heyecanını anlatırken, "Bir yetişkini canlandıran küçük bir çocuk gibi hissediyorum" dedi.

        "Daha önce Cannes Film Festivali'ne sadece bir kez katılmıştım ve o da birinin davetlisi olaraktı" diyen Moore, şimdi jüri üyesi olarak aynı festivale katılmanın kendisini gururlandırdığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

        Türkiye genelinde etkili olan sert hava koşulları, ani sıcaklık değişimleri ve küresel ısınmanın getirdiği ekosistem değişimleri nedeniyle göçmen kuşların bu yılki yolculukları gecikirken, kuş sayılarında ve hareketliliğinde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

        #Demi Moore
        #kırmızı halı
        #Cannes Film Festivali
        #cannes 2026
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?