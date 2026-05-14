Bursa'da, Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri dosyasında yargılama sürerken, dava dosyasına giren ihbarlar yeni şüpheleri beraberinde getirdi.

Leyla Şakar, kaybolduğunda 21 yaşındaydı.

LEYLA 22 YIL ÖNCE KAYBOLDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dosyaya giren ihbarlarda sanık Mehmet Salih A. hakkında çarpıcı iddialar yer aldı. İhbarlardan birinde, 2004 yılından bu yana esrarengiz şekilde kayıp olan Leyla Şakar isimli genç kadına ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Mehmet Şahinoğlu ile eski eşi Saime Sivri 2012 yılında kayboldu. Mehmet Şahinoğlu'nun çene kemiği bulundu.

BURSA EMNİYETİ’NE GİDEN MAİL DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada yer alan bilgilere göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’ne, 24 Mart 2012'de saat 15.11 sıralarında anonim bir elektronik posta gönderildi. Gönderilen ihbar mailinde, Mehmet Salih A.’nın ailesiyle ilgili dikkat çekici iddialar yer aldı.

Mehmet Salih A.’nın oğlu Gökhan A., 2001'de intihar etti. Gökhan A., Leyla Şakar'ın erkek arkadaşıydı.

İNTİHAR EDEN GENCİN KIZ ARKADAŞIYDI

Mailde, Mehmet Salih A.’nın oğlu Gökhan A.’nın, 17 Mart 2001 tarihinde intihar ettiği belirtilirken, olaydan sonra Gökhan A.’nın kız arkadaşı Leyla Şakar’ın ortadan kaybolduğu öne sürüldü. İhbarda, Leyla Şakar’ın ailesinin Mehmet Salih A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

Kayıp olan Mehmet Şahinoğlu'nu, İstanbul'a davet eden Sultan D., firari ve aranıyor.

"LEYLA ŞAKAR ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

İhbar mailindeki en dikkat çeken bölüm ise Leyla Şakar’ın öldürüldüğüne yönelik iddia oldu. Maili gönderen kişi, hemşehriler arasında konuşulan iddialara göre Leyla Şakar’ın Mehmet Fırat A. ile Erhan G. tarafından öldürüldüğünün konuşulduğunu öne sürdü. İhbarda ayrıca Erhan G.’nin, farklı suçlardan arandığı ve yurtdışında yaşadığı da iddia edildi.

CESEDİ MUDANYA’DA GÖMÜLDÜ İDDİASI

Dosyaya yıllar sonra giren bir başka ihbar ise Ercan Akdeniz’den geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün 13 Ekim 2016 tarihli yazısına göre Ercan Akdeniz, Mehmet Şahinoğlu ile Saime Şahinoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili verdiği ifadede çarpıcı iddialarda bulundu.

Ercan Akdeniz, ayrı bir olayla ilgili olarak amcasının oğlu Faruk A.’nın kendisine, Mehmet Salih A.’nın oğlu Gökhan A.’nın sevgilisi olan ancak ismini bilmediği bir kadının Fırat A. ile Erhan G. tarafından öldürüldüğünü anlattığını söyledi. Ercan Akdeniz, cesedin ise Mudanya ilçesi Güzelyalı beldesinde bir yerde saklandığının konuşulduğunu öne sürdü.

İKİ İHBARDAKİ KAYIP KADININ İSMİ AYNI ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, Ercan Akdeniz’in sözünü ettiği kayıp kadının, 2004 yılında kaybolan Leyla Şakar olduğu tespit edildi. Böylece hem 2012 yılında Bursa Emniyeti’ne gönderilen anonim ihbarda hem de 2016 yılında verilen ifadede aynı genç kadının isminin geçtiği ortaya çıktı. Aynı dosyada yer alan iki ayrı ihbarda Leyla Şakar’ın öldürüldüğüne yönelik benzer iddiaların bulunması dikkat çekti.

KAYIP LEYLA İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre 17 yaşında intihar eden ki Gökhan A.'nın ailesi, oğullarının ölümünden o dönem lisede olan Gökhan A.'nın kız arkadaşı 18 yaşındaki Leyla Şakar’ı sorumlu tuttu.

LEYLA CEP TELEFONUYLA KAYBOLDU

Bu intihardan sonra Leyla Şakar, 3 yıl sonra yani 21 yaşındayken esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 3 Temmuz 2004'te, üzerinde bulunan cep telefonuyla birlikte ortadan kaybolan Leyla için babası Dursun Şakar, Bursa Yavuz Selim Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İddialara göre Leyla Şakar’ın kaybolmasında Mehmet Salih A.’nın parmağı vardı.

YILLAR SONRA GELEN TUTUKLAMA

Bu kayıp dosyasıyla ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Leyla’nın kaybolduktan sonra cep telefonunu bir daha kullanmadığı iddia edildi. Yapılan soruşturmalarda yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Kayıp Leyla dosyasıyla ilgili Mehmet Salih A.’nın halk otobüslerinden birinde şoförlük yapan Hüseyin G. gözaltına alındı.

LEYLA’YI KAÇIRDI İDDİASI

İddialara göre Leyla adlı genç kızı en son gören kişinin Hüseyin G. olduğu belirtiliyor. Leyla adlı genç kızın kaybolmasıyla bağlantısı olduğu iddia edilen Hüseyin G., polise ve savcılığa cep telefonu şifresini vermedi. Yapılan soruşturmanın ardından Hüseyin G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 ay cezaevinde kalan şüpheli daha sonra tahliye oldu.

BABA “KIZIMI ARIYORUM” DEDİ

Habertürk’ün ulaştığı Leyla Şakar’ın babası Dursun Şakar, 22 yıldır kızını aradığını belirterek şunları söyledi:

“Kızımı 22 yıldır arıyorum. İki günde bir emniyette ve savcılıktayım. Kızımın faillerinden birisinin Hüseyin olduğunu düşünüyoruz. 4 ay cezaevinde kaldı, sonra tahliye oldu. Hüseyin konuşursa benim kızımın olayı çözülür. Bu kişi Mehmet Salih adlı kişilerin yanında şoför olarak çalışan biri. Bizim şüphelerimiz var. Savcı bey değişmiş. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in faili meçhul olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar var. Bu da bizi umutlandırdı. Çünkü bize de dosyanın takip edildiği söylendi. Ben kızım yaşıyorsa sesini duymak istiyorum. Eğer öldüyse de bir mezarı olsun istiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Mehmet Şahinoğlu ile eski eşi Saime Sivri 2012 yılında esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Yıllarca kayıp olarak aranan çiftle ilgili soruşturmada, aile yakınlarının verdiği ifadeler ve yıllar sonra ortaya çıkan ihbarlar dosyanın seyrini değiştirdi.

Soruşturmada Mehmet Salih A.’nın, çifti öldürdükten sonra cesetlerini gömdüğü, daha sonra da yaktırdığı iddia edildi. Dosyada yer alan itiraflar ve bulunan kemik parçaları dava dosyasına girerken, Yargıtay’ın dikkat çektiği “maksilla” yani çene kemiği parçası soruşturmanın en kritik delilleri arasında yer aldı. Mehmet Salih A.’nın yargılandığı dava sürerken, dosyaya giren yeni ihbarlarda bu kez yıllardır kayıp olan Leyla Şakar’ın ismi ortaya çıktı.

TANIK ERCAN AKDENİZ’DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bu soruşturma kapsamında verdiği ifadelerle dikkat çeken tanık Ercan Akdeniz, yıllar sonra silahlı saldırıda öldürüldü. Soruşturma kapsamında önemli iddialarda bulunan Ercan Akdeniz’in ölümü, dosyayla bağlantılı olup olmadığı yönünde şüpheleri de beraberinde getirdi.

Özellikle Leyla Şakar ve Mehmet Şahinoğlu ilgili verdiği ifadeler dikkat çekti. Bu soruşturma kapsamında Mehmet Salih’in önemli adamlarından biri olan İsmail Yazal’da bir evde ölü bulunmuş ve kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Bursa Bölge Mahkemesinde görülen davanın önemli tanıklarından biri olan Sultan D.’ye ulaşılamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkmıştı.

