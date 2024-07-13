Vücudumuza yardımcı olmanın bir yolu da "zaman kısıtlamalı beslenme" uygulamaktır. Bunun anlamı şudur: Her gün aynı 10 saatlik zaman aralığında yemek yiyin. Yani tükettiğiniz ilk şey sabah 8'de ise, son öğününüz akşam 6'da olsun. 10 saatlik yeme aralığınızın sonu yatma saatinize denk gelmemelidir. "Ne zaman yemeli" başlıklı makalenin yazarı Kronobiyolog ve Klinik Araştırmacı Emily Manoogian, yatmadan önce en az 3 saat bırakın, böylece vücudunuz uygun şekilde dinlenebilir, diyor. Vücudunuzun düzgün çalışması için her gün en az 12 saat aç kalması gerekir. Yemeğe günde en az 12 saat ara vermek sindirim sistemimizin dinlenmesi için gereklidir.