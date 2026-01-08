Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!

Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Kız çocuğu evine giderken, ismi öğrenilemeyen genç, iddiaya göre onu takip edip sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

MAHALLELİ DARP ETTİ

DHA'daki habere göre korkup kaçan kız çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darp etti.

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Bazı kişiler araya girerek şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi teslim alarak bölgeden uzaklaştırdı.

REKLAM

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KIZ ÇOCUĞUNUN İFADESİ ALINACAK

Tacize uğradığı öne sürülen kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.