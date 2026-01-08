Habertürk
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!

        Şanlıurfa'da, sokakta 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, mahalleli tarafından yakalanıp, dövüldü. Şüpheli, gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Tacize uğradığı öne sürülen kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:34 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:35
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Kız çocuğu evine giderken, ismi öğrenilemeyen genç, iddiaya göre onu takip edip sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

        MAHALLELİ DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre korkup kaçan kız çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darp etti.

        JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

        Bazı kişiler araya girerek şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi teslim alarak bölgeden uzaklaştırdı.

        ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

        112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KIZ ÇOCUĞUNUN İFADESİ ALINACAK

        Tacize uğradığı öne sürülen kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
