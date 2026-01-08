Habertürk
        Son dakika: Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!

        Gaziantep'te parkta çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Abdullah Kaya hayatını kaybetti. Daha önce birlikte çalıştığı 15 yaşındaki D.K. ile çıkan tartışmada kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli D.K. yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:30
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Gaziantep’te kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan Abdullah Kaya (17), daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı D.K. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde, Binevler Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Kaya, 3 arkadaşıyla, iş yerinden izin alıp çıktı.

        ARKADAŞLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kaya, arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı D.K. adlı erkekle karşılaştı. Arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        KALBİNDEN YARALADI

        D.K. üzerinde taşıdığı bıçakla Abdullah Kaya’yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Abdullah Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        KAÇMIŞTI, YAKALANDI

        Kaçan D.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

