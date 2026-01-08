Gaziantep’te kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan Abdullah Kaya (17), daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı D.K. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde, Binevler Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Kaya, 3 arkadaşıyla, iş yerinden izin alıp çıktı.

ARKADAŞLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kaya, arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı D.K. adlı erkekle karşılaştı. Arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN YARALADI

D.K. üzerinde taşıdığı bıçakla Abdullah Kaya’yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Abdullah Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

KAÇMIŞTI, YAKALANDI

Kaçan D.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.