        BİR BİR İPTAL! Deniz seferleri durdu! İDO, şehir hatları ile Gökçeada ve Bozcaada'ya iptal | Son dakika haberleri

        İstanbul ve Ege'de deniz seferlerine fırtına engeli

        Marmara'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle, İstanbul'da İDO ve şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:06
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm seferlerin elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.

        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi! Haberi Görüntüle

        İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi.

        İstanbul’u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

        Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ DE İPTAL

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

        Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

        Bu arada Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki seferler dün de iptal edilmişti.

        ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

