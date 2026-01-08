Türkiye kuvvetli fırtınanın etkisi altında. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de etkili olan lodosun hızı saatte 80 km'yi buluyor. Kuvvetli rüzgar şehir hayatını da olumsuz etkiledi. Birçok şehirde ağaçların devrilmesi sonucu araçlar ve işyerleri hasar aldı, 1 kişi de yaralandı.

SAMSUN'DA AĞAÇ DEVRİLDİ

İlkadım ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddeye devrildi. 100. Yıl Bulvarında park halindeki boş servis aracı ile yoldan geçen otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı. Bulvar polis ekiplerince trafiği kapatıldı. İtfaiye ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi görevlileri ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı.

İSTANBUL BAKIRKÖY'DE AĞAÇ KOPTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki fırtına nedeniyle 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri 69 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Bakırköy'de seyir halindeki aracın üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağacın dalı düştü. Sürücünün ani fren yapması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakırköy'de seyir halindeki aracın üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağacın dalı düştü. Sürücünün ani fren yapması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Ataköy Rauf Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle caddede refüjde bulunan ağacın dalı koptu. Kopan kalın ağaç dalı, o sırada seyir halinde olan bir aracın üzerine düştü. Sürücü ani fren yapınca arkasından gelen 3 araç da duramayarak zincirleme kazaya neden oldu. İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE BİR KİŞİ AĞACIN ALTINDA KALDI Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada düşen ağacın altında kalan bir kişi hafif yaralı olarak vatandaşlar tarafından kurtuldu. Olay, Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağaç, bir süre sonra devrildi. O esnada yoldan geçen bir işi ağacın altına kaldı. Talihsiz adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ağacın altından çıkardı. Adamın hafif yaralı olduğu öğrenildi. Olay, çevrede kısa süreli korku ve paniğe yol açarken can veya mal kaybı yaşanmadı. İZMİR'DE 5 AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ İzmir'de Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde bir otoparkta bulunan ağaç, rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki araçların üzerine devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak yere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. KOCAELİ'DE 12 METRELİK AĞAÇ DEVRİLDİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı. Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle sokak üzerindeki 12 metre uzunluğundaki selvi ağacı kökünden sökülerek devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Ağacın devrilmesiyle birlikte elektrik ve telefon hatları koparken, sokak araç trafiğine kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. İSTANBUL AVCILAR'DA İŞ YERİNİN ÇATISI UÇTU stanbul Avcılar'da şiddetli fırtınada bir iş yerinin çatısından uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinde büyük hasara neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.