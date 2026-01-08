Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin tebliğ taslağı, sekt&ouml;rden gelen g&ouml;r&uuml;ş ve &ouml;neriler doğrultusunda d&uuml;zenlendi. Taksi mali cihazı uygulamasıyla, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge d&uuml;zenine uyum sağlanması ve kartla &ouml;deme imkanlarının artırılması ama&ccedil;lanıyor. Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı taksi mali cihazı kullanma mecburiyeti getirilecek. Taslağa g&ouml;re, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan m&uuml;kelleflerin, 1 Temmuz a kadar belirli teknik &ouml;zellikleri taşıyan Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekecek. Zorunluluk kapsamında yeni m&uuml;kellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en ge&ccedil; 30 g&uuml;n i&ccedil;inde onay verilen taksi mali cihazı kullanılacak. Bu s&uuml;re i&ccedil;inde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan &ouml;nce onay verilen cihazın kullanılması gerekecek. Tebliğin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihi ile Bakanlık tarafından verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan m&uuml;kellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak. M&uuml;kellefler, cihazı kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 g&uuml;n i&ccedil;inde en az bir banka veya &ouml;deme hizmet sağlayıcısı ile &uuml;ye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan cihazlar aracılığıyla banka kartlarıyla &ouml;deme taleplerini kabul edecek. Taksi mali cihazları ve bağlantılı &ccedil;alışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB tarafından belirlenecek esaslar &ccedil;er&ccedil;evesinde T&Uuml;BİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Taksi mali cihazı, fiş veya e-belge d&uuml;zenleyebilen cihazlar olarak iki farklı şekilde tanımlanacak. SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? Taksimetrenin a&ccedil;ılmasıyla aynı anda taksi mali cihazında da işlem başlayacak. Taksimetrede &uuml;cretin hesaplanmasıyla eş zamanlı olarak cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak. Taksimetreler, taksi mali cihazından bağımsız tek başına &ccedil;alışamayacak. &Uuml;cretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından taksi mali cihazından fiş veya e-belge d&uuml;zenlendikten sonra taksimetrenin yeniden kullanılması m&uuml;mk&uuml;n olabilecek. Ayrıca cihaz da taksimetreden bağımsız &ccedil;alışamayacak, fiş veya e-belge d&uuml;zenleyemeyecek. Tutar bilgisi, taksi mali cihazına taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.