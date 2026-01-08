ABD başkanı Trump: Venezuela'yı uzun süre kontrol edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times ile yaklaşık iki saat süren bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda Trump, "Burayı çok karlı bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Petrolü kullanacağız ve petrol alacağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz" dedi.

Trump'ın açıklamaları, ABD hükümetinin Venezuela'nın petrol satışını süresiz olarak kontrol altına almayı planladığını açıklamasından birkaç saat sonra geldi. Bu plan, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre üyelerine sunduğu üç aşamalı planın bir parçası. Cumhuriyetçi temsilciler yönetimin adımlarını büyük ölçüde desteklerken, Demokratlar ABD'nin açık bir yasal yetki olmadan uzun süreli bir uluslararası müdahaleye doğru gittiği yönündeki uyarılarını yineledi.

Trump, Maduro'nun başkan yardımcısı Delcy Rodríguez'i Venezuela'nın yeni lideri olarak neden tanıdığına dair soruları yanıtlamadı. Oysa muhalefet lideri María Corina Machado'yu desteklemesi gerekirdi. Machado'nun partisi 2024'te Maduro'ya karşı başarılı bir seçim kampanyası yürütmüş ve kısa süre önce Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı. Rodríguez ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı:

"Ama Marco Rubio sürekli Delcy Rodríguez'le konuşuyor. Size şunu söyleyeyim, onunla ve yönetimle sürekli iletişim halindeyiz." Trump, 1950'lerin sonlarından Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesine kadar uzun bir demokratik geleneğe sahip olan Venezuela'da seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda da herhangi bir taahhütte bulunmadı. Kolombiya ile gerilim düştü Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun telefonunu cevaplamak için röportaja ara verdi. Telefon bağlantısı kurulduğunda, muhabirleri görüşmenin içeriğinin gizli kalması şartıyla, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile olan konuşmayı dinlemek üzere Oval Ofis'te kalmaya davet etti. Görüşmeye Başkan Yardımcısı JD Vance ve Rubio da katıldı, ancak ikisi de görüşme bittikten sonra odadan ayrıldı. Petro ile görüştükten sonra Trump, bir yardımcısına sosyal medya hesabına, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ülkenin kırsal bölgelerindeki kokain fabrikalarından çıkan "uyuşturucu durumunu açıklamak" için aradığını ve Trump'ın onu Washington'a davet ettiğini belirten bir mesaj yazdırdı.