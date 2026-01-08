ABD başkanı Trump: Venezuela'yı uzun süre kontrol edeceğiz
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Venezuela'yı yönetmeye ve ülkenin devasa petrol rezervlerinden yıllarca petrol çıkarmaya devam edeceğini planladıklarını belirtti. Trump, Maduro'nun yardımcılarından ve kabinesinden oluşan ülkenin geçici hükümetinin, kendileri için gerekli gördükleri her şeyi sağladıklarını vurguladı. Trump, yönetimin Venezuela'yı ne kadar süreyle doğrudan denetleyeceği, bunun üç ay mı, altı ay mı, bir yıl mı olacağı sorulduğunda, "Çok daha uzun süre. Zaman gösterecek" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times ile yaklaşık iki saat süren bir röportaj gerçekleştirdi.
Röportajda Trump, "Burayı çok karlı bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Petrolü kullanacağız ve petrol alacağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz" dedi.
Trump'ın açıklamaları, ABD hükümetinin Venezuela'nın petrol satışını süresiz olarak kontrol altına almayı planladığını açıklamasından birkaç saat sonra geldi. Bu plan, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre üyelerine sunduğu üç aşamalı planın bir parçası. Cumhuriyetçi temsilciler yönetimin adımlarını büyük ölçüde desteklerken, Demokratlar ABD'nin açık bir yasal yetki olmadan uzun süreli bir uluslararası müdahaleye doğru gittiği yönündeki uyarılarını yineledi.
Trump, Maduro'nun başkan yardımcısı Delcy Rodríguez'i Venezuela'nın yeni lideri olarak neden tanıdığına dair soruları yanıtlamadı. Oysa muhalefet lideri María Corina Machado'yu desteklemesi gerekirdi. Machado'nun partisi 2024'te Maduro'ya karşı başarılı bir seçim kampanyası yürütmüş ve kısa süre önce Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı. Rodríguez ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı:
"Ama Marco Rubio sürekli Delcy Rodríguez'le konuşuyor. Size şunu söyleyeyim, onunla ve yönetimle sürekli iletişim halindeyiz."
Trump, 1950'lerin sonlarından Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesine kadar uzun bir demokratik geleneğe sahip olan Venezuela'da seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda da herhangi bir taahhütte bulunmadı.
Kolombiya ile gerilim düştü
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun telefonunu cevaplamak için röportaja ara verdi.
Telefon bağlantısı kurulduğunda, muhabirleri görüşmenin içeriğinin gizli kalması şartıyla, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile olan konuşmayı dinlemek üzere Oval Ofis'te kalmaya davet etti. Görüşmeye Başkan Yardımcısı JD Vance ve Rubio da katıldı, ancak ikisi de görüşme bittikten sonra odadan ayrıldı.
Petro ile görüştükten sonra Trump, bir yardımcısına sosyal medya hesabına, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ülkenin kırsal bölgelerindeki kokain fabrikalarından çıkan "uyuşturucu durumunu açıklamak" için aradığını ve Trump'ın onu Washington'a davet ettiğini belirten bir mesaj yazdırdı.
Yaklaşık bir saat süren Petro'nun görüşmesi, ABD'nin askeri müdahale tehdidini ortadan kaldırmış gibi görünüyor ve Trump, Maduro rejiminin devrilmesinin bölgedeki diğer liderleri de hizaya getirmeye zorladığını düşünüyor.
Trump, Maduro'nun müttefiklerinin, kamuoyuna yaptıkları düşmanca açıklamalara rağmen ABD ile işbirliği yaptıklarını vurguluyor:
"Bize gerekli olduğunu düşündüğümüz her şeyi veriyorlar. Unutmayın, yıllar önce petrolümüzü bizden aldılar."
Trump, gelecekte Venezuela'yı ziyaret etmek istediğini söyledi.
"Bir noktada güvenli hale geleceğini düşünüyorum."