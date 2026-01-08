ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance nerede?
ABD'nin Venezuela lideri Maduro ve eşine yönelik düzenlediği operasyon dünya kamuoyunu sarsarken, bugünlerde dikkat çeken başka bir konu ise bu kadar önemli bir operasyonda ABD Başkan Yardımcısı Vance'in sessizliği oldu
Dünya, 3 Ocak gecesi ABD'nin Venezuela'ya yönelik düzenlediği operasyonla Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyması ve New York'a götürmesiyle sarsıldı. Uluslararası kamuoyu o günden bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinden gelen açıklamaları takip ederken, iki ismin sessizliği merak konusu oldu.
Bu isimlerden biri ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance, diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu operasyonun ardından, ABD yönetiminde önemli bu iki ismin hiç görünmemesi merak uyandırdı.
Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, Maduro'nun yakalanmasından birkaç gün sonra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump Amerikan halkına sınırlarımızı güvence altına alacağına, narko-terörizmle, tehlikeli uyuşturucu kartelleriyle ve uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele edeceğine söz verdi. Başkan Trump'ın bu vaadini Kesin Çözüm (Absolute Resolve) Operasyonu aracılığıyla hayata geçiren emrini kusursuz bir şekilde yerine getiren askerlerimizi ve istihbarat mensuplarımızı kutluyorum." dedi.
Bu, Gabbard'ın operasyona dair yaptığı ilk ve tek yorumdu. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat bir üye olarak görev yaptığı yıllar boyunca Gabbard, "Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'dan uzak durmalı" diye yazmıştı.
EN DİKKAT ÇEKİCİ SESSİZLİK VANCE
Ancak en dikkat çekici sessizlik, Başkan Yardımcısı J. D. Vance'ten geliyor, Vance yalnızca sessiz değil, aynı zamanda ortalıkta da yok. Yönetimin Mar-a-Lago'da apar topar bir savaş odası kurduğu cuma gecesi orada değildi; ertesi gün Trump'ın operasyonu kutladığı ve Venezuela petrol endüstrisini devralmaktan söz ettiği basın toplantısında da yer almadı.
ABD Başkanı Trump'ın Maduro operasyonunu izlediği anlar böyle paylaşılmıştı
Bunun yerine bu operasyonun ön yüzü, dış politikada geçmişte 'şahin' olarak bilinen ve sonradan Trumpçı kimliği benimseyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu. Rubio'nun yükselişi ayrıca dikkat çekici; çünkü Vance ile Rubio, Trump sonrası dönemde liderliği devralmak için rakip olarak görülüyor.
The Atlantic'te yer alan makaleye göre Trump'ın yerine geçecek en güçlü aday Vance olarak görülüyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Vance'in Venezuela'da yaşananlardan hoşnut olmadığı yorumları yer alıyor.