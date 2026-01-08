ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance nerede?

Dünya, 3 Ocak gecesi ABD'nin Venezuela'ya yönelik düzenlediği operasyonla Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyması ve New York'a götürmesiyle sarsıldı. Uluslararası kamuoyu o günden bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinden gelen açıklamaları takip ederken, iki ismin sessizliği merak konusu oldu.

Bu isimlerden biri ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance, diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu operasyonun ardından, ABD yönetiminde önemli bu iki ismin hiç görünmemesi merak uyandırdı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, Maduro'nun yakalanmasından birkaç gün sonra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump Amerikan halkına sınırlarımızı güvence altına alacağına, narko-terörizmle, tehlikeli uyuşturucu kartelleriyle ve uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele edeceğine söz verdi. Başkan Trump'ın bu vaadini Kesin Çözüm (Absolute Resolve) Operasyonu aracılığıyla hayata geçiren emrini kusursuz bir şekilde yerine getiren askerlerimizi ve istihbarat mensuplarımızı kutluyorum." dedi.