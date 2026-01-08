Habertürk
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı - Enerji Haberleri

        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını bildirdi. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söyledi

        Giriş: 08.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:18
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD Başkanı Trump ve ekibi, Venezuela petrol endüstrisine yönelik kapsamlı bir girişim planlıyor. Trump, ekibine bu girişimlerin petrol fiyatlarını varil başına 50 dolarlık seviyeye düşürmeye yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

        Konuyla ilgili kaynakların aktardığına göre bir plan, ABD'nin Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) üzerinde bir miktar kontrol sağlamasını, şirketin petrol üretiminin büyük bir kısmını satın alıp pazarlamasını öngörüyor.

        Başarılı olması durumunda, bu plan, ABD'deki ve ABD şirketlerinin üretimini kontrol ettiği diğer ülkelerdeki yatakları da hesaba kattığımızda, Batı Yarımküre'deki petrol rezervlerinin büyük bir kısmının yönetimini fiilen ABD'ye verebilir. Ayrıca, yönetimin iki temel hedefini de gerçekleştirebilir: Rusya ve Çin'i Venezuela'dan uzak tutmak ve ABD tüketicileri için enerji fiyatlarını düşürmek.

        ABD ENERJİ BAKANI WRIGHT: VENEZUELA PETROLÜNÜ SÜRESİZ ŞEKİLDE SATACAĞIZ

        ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söyledi.

        Wright, Goldman Sachs tarafından Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ülkenin petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini belirten Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını dile getirdi.

        Wright, ancak bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını ifade etti.

        Elde edilen gelirin Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere ülkeye sağlanabileceğini vurgulayan Wright, "Ancak Venezuela'da mutlaka gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız." diye konuştu.

        Venezuela hükümetiyle ilerleme kaydettikçe petrol endüstrisinin çökmesini önlemek ve üretimi istikrara kavuşturmak için gerekli parçaların, ekipmanların ve hizmetlerin ithalatını mümkün kılacaklarını belirten Wright, ardından mümkün olan en kısa sürede üretimin tekrar büyümeye başladığını görmeye başlayacaklarını kaydetti.

        Wright, uzun vadede daha önce orada bulunan veya bulunmamasına rağmen orada olmak isteyen büyük Amerikan şirketlerinin oraya girmesi için gerekli koşulları yaratacaklarını aktardı.

        ABD Enerji Bakanı Wright, "Kaynaklar muazzam. Burası zengin, müreffeh, barışçıl bir enerji merkezi olmalı. Plan bu" dedi.

        Ülkede kısa ila orta vadede günde ek birkaç yüz bin varil üretim elde edebileceklerinin altını çizen Wright, tarihi üretim rakamlarına geri dönmenin on milyarlarca dolar ve önemli bir zaman gerektirdiğini söyledi.

        TRUMP: 30 İLA 50 MİLYON VARİL PETROL TESLİM EDİLECEK

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamıştı.

        Trump, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.

        Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 3 Ocak 2026 (ABD Venezuela Petrolüne Çöktü Mü?)

        Trump'ın Venezuela hesabı ne? ABD Maduro'yu nasıl kaçırdı? Trump'ın açıklamaları uluslararası hukukta nasıl okunur? ABD Venezuela'nın petrolüne mi yöneliyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Nedret Ersanel, Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan, Habertürk Yazarı Oray Eğin, Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Gazeteci Levent Kemal yanıtladı.  

