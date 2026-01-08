ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı

Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD Başkanı Trump ve ekibi, Venezuela petrol endüstrisine yönelik kapsamlı bir girişim planlıyor. Trump, ekibine bu girişimlerin petrol fiyatlarını varil başına 50 dolarlık seviyeye düşürmeye yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

Konuyla ilgili kaynakların aktardığına göre bir plan, ABD'nin Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) üzerinde bir miktar kontrol sağlamasını, şirketin petrol üretiminin büyük bir kısmını satın alıp pazarlamasını öngörüyor.

Başarılı olması durumunda, bu plan, ABD'deki ve ABD şirketlerinin üretimini kontrol ettiği diğer ülkelerdeki yatakları da hesaba kattığımızda, Batı Yarımküre'deki petrol rezervlerinin büyük bir kısmının yönetimini fiilen ABD'ye verebilir. Ayrıca, yönetimin iki temel hedefini de gerçekleştirebilir: Rusya ve Çin'i Venezuela'dan uzak tutmak ve ABD tüketicileri için enerji fiyatlarını düşürmek.

ABD ENERJİ BAKANI WRIGHT: VENEZUELA PETROLÜNÜ SÜRESİZ ŞEKİLDE SATACAĞIZ

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söyledi.

Wright, Goldman Sachs tarafından Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini belirten Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını dile getirdi. Wright, ancak bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını ifade etti. Elde edilen gelirin Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere ülkeye sağlanabileceğini vurgulayan Wright, "Ancak Venezuela'da mutlaka gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız." diye konuştu. Venezuela hükümetiyle ilerleme kaydettikçe petrol endüstrisinin çökmesini önlemek ve üretimi istikrara kavuşturmak için gerekli parçaların, ekipmanların ve hizmetlerin ithalatını mümkün kılacaklarını belirten Wright, ardından mümkün olan en kısa sürede üretimin tekrar büyümeye başladığını görmeye başlayacaklarını kaydetti.