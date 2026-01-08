Seren Yüce'ye silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Şişli'de yönetmen Seren Yüce (51)'yi kargo görevlisi olarak kapısını çalıp ardından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı. Silahlı saldırının haraç almak için olduğu belirlenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olayın azmettiricisi olduğu belirlenen 5 şüpheliyle birlikte 3 tabanca ile 4 adet şarjör, 21 adet mermi ele geçirildi. Suç örgütü tarafından düzenlendiği belirlenen saldırının ardından şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda yönetmen Seren Yüce, kargo getirdiğini söyleyerek kapıyı çalan başında motosiklet kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Yüce hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet boş kovan ve saldırgana ait olduğu değerlendirilen bir çift eldiven bulundu.

YÖNETMEN SEREN YÜCE O ANLARI ANLATTI

Olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Seren Yüce kendisini vuran kişiden şikâyetçi olurken önceden de kendi ve eşinin tehdit edildiğini söyledi. Olay anını anlatan Seren Yüce "Kargonuz geldi diyerek kapıyı çaldılar. Açtığımda başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi vardı. 'Kargom nerede?' diye sorduğumda belinden bir şey çıkarmaya çalışarak 'Biraz bekle çıkarıyorum' dedi. Yaklaşık bir dakika boyunca belinden bir şey çıkartmaya çalıştı. Bu sürenin sonunda elinde bir tabanca görünce kapıyı kapamaya çalıştım. Ancak bir el ateş edip beni vurdu. Sonra da kaçtı" dedi.