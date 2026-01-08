Habertürk
        Haberler Magazin Seren Yüce'ye silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

        Seren Yüce'ye silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

        Altın Portakal Ödüllü yönetmen Seren Yüce'yi kargo görevlisi olarak Şişli'deki evinde kapısını çalıp ardından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı. Silahlı saldırının haraç almak için olduğu belirlenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olayın azmettiricisi olduğu belirlenen 5 şüpheliyle birlikte 3 tabanca ile 4 adet şarjör, 21 adet mermi ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:08
        Saldırganlar yakalandı
        Şişli'de yönetmen Seren Yüce (51)'yi kargo görevlisi olarak kapısını çalıp ardından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı. Silahlı saldırının haraç almak için olduğu belirlenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olayın azmettiricisi olduğu belirlenen 5 şüpheliyle birlikte 3 tabanca ile 4 adet şarjör, 21 adet mermi ele geçirildi. Suç örgütü tarafından düzenlendiği belirlenen saldırının ardından şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda yönetmen Seren Yüce, kargo getirdiğini söyleyerek kapıyı çalan başında motosiklet kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Yüce hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet boş kovan ve saldırgana ait olduğu değerlendirilen bir çift eldiven bulundu.

        YÖNETMEN SEREN YÜCE O ANLARI ANLATTI

        Olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Seren Yüce kendisini vuran kişiden şikâyetçi olurken önceden de kendi ve eşinin tehdit edildiğini söyledi. Olay anını anlatan Seren Yüce "Kargonuz geldi diyerek kapıyı çaldılar. Açtığımda başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi vardı. 'Kargom nerede?' diye sorduğumda belinden bir şey çıkarmaya çalışarak 'Biraz bekle çıkarıyorum' dedi. Yaklaşık bir dakika boyunca belinden bir şey çıkartmaya çalıştı. Bu sürenin sonunda elinde bir tabanca görünce kapıyı kapamaya çalıştım. Ancak bir el ateş edip beni vurdu. Sonra da kaçtı" dedi.

        İLK OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelileri takibe aldı. Olaydan sonra plakası değiştirilmiş bir motosikletle kaçtıkları belirlenen şüphelilerin kullandıkları aracın gerçek plakası tespit edildi. Polis düzenlediği ilk operasyonda motosikleti kullanan T.K. (27) ile motosikleti temin eden U.G. (36)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte bir ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. tutuklanırken, U.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İKİNCİ OPERASYONDA ÇETE ÇÖKERTİLDİ

        Cinayet Büro Amirliğinin olayla ilgili ikinci operasyonunda Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda olayda silah kullanarak yönetmen Seren Yüce'yi yaralayan B.Y. (27), olayı organize ettiği öğrenilen F.F.K. (32) ile M.R.T. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 tabanca ile 4 adet şarjör, 21 adet mermi ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilere saldırı emrinin yurt dışından verildiği belirlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.

        Adana Nova Basketbol Başkanı Çetin, silahlı saldırıda yaralandı

        TÜRKİYE Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.Olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi. Adana Nova Basketbol Kulubü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı

        #Seren Yüce
