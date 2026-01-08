Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
Yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar Kocaeli'nde çatıdan uçurduğu kalası halk otobüsüne sapladı. Eskişehir'de uçan bir çatı başka bir evin içine girdi. Denizli'de ise bir otomobil hurdaya döndü
Türkiye'de, şiddetli fırtına hayatını kelimenin tam anlamıyla vurdu. Kocaeli’nde etkili olan kuvvetli rüzgar, kentin batı yakasında da etkisini artırdı.
Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’ndeki bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüne saplandı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Tahta parçasının bir bölümü belediye otobüsünün içine girdi. Olayda herhangi yaralanma yaşanmazken, otobüste ise hasar oluştu.
ÇATI UÇTU BAŞKA EVE GİRDİ
Eskişehir'de etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı, karşı binadaki bir dairenin içine girerek büyük tehlike oluşturdu.
Olay esnasında dairede kimsenin o noktada bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Denizli'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçların üzerine ağaç düşmesi sonucu zarar oluştu. Bir çatının altında kalan otomobil hurdaya döndü.
KARA İLE DENİZ BİRLEŞTİ
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti.
Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.
FIRTINA İŞÇİYİ SAVURDU
İstanbul'da etkili olan fırtına, Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda çalışanlara zor anlar yaşattı. Limanda bulunan konteynırlar fırtınanın etkisiyle savruldu. Limanda çalışan bir işçi de fırtına nedeniyle adeta uçan bir panelin çarpmasıyla yere düştü. Liman çalışanlarının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.