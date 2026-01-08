Türkiye'de, şiddetli fırtına hayatını kelimenin tam anlamıyla vurdu. Kocaeli’nde etkili olan kuvvetli rüzgar, kentin batı yakasında da etkisini artırdı.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’ndeki bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüne saplandı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Tahta parçasının bir bölümü belediye otobüsünün içine girdi. Olayda herhangi yaralanma yaşanmazken, otobüste ise hasar oluştu.

ÇATI UÇTU BAŞKA EVE GİRDİ

Eskişehir'de etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı, karşı binadaki bir dairenin içine girerek büyük tehlike oluşturdu.

Olay esnasında dairede kimsenin o noktada bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Denizli'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçların üzerine ağaç düşmesi sonucu zarar oluştu. Bir çatının altında kalan otomobil hurdaya döndü.

KARA İLE DENİZ BİRLEŞTİ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti.