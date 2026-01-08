Habertürk
        Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 08.01.2026 - 21:42
        Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

        Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

        Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

        Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı

        (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünemez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz' kararlarının alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina, deprem riski nedeniyle ziyarete kapatıldı.

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
