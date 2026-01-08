Habertürk
        Motosiklet kasklarında ek gümrük vergisi kaldırıldı - Otomobil Haberleri

        Motosiklet kasklarında ek gümrük vergisi kaldırıldı

        Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla, 1 Ocak 2026 itibarıyla motosiklet kasklarında uygulanan yüzde 20'lik ek gümrük vergisi kaldırıldı. Bu düzenleme, sürücülerin temel güvenlik ekipmanına daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak ve sektörde fiyat düşüşleri ile satış artışı bekleniyor.

        Giriş: 08.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:37
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Son dönemde Türkiye'de motosiklet kullanımıyla ilgili güvenlik önlemleri önemli ölçüde artırıldı. Trafik kazalarını azaltmak amacıyla kask kullanımı uzun süredir zorunlu tutulurken, 4 Kasım 2025'te yürürlüğe giren yönetmelikle koruyucu eldiven ve gözlük takma zorunluluğu da getirildi. Bu adımlar, sürücü ve yolcu güvenliğini ön plana çıkarırken, ekipman maliyetleri kullanıcılar için belirleyici bir faktör haline geldi. İşte bu noktada Ticaret Bakanlığı'ndan sevindirici bir haber geldi. Motosiklet kasklarında yüzde 20 oranındaki ek gümrük vergisi, Ocak 2026'dan itibaren kaldırıldı.

        TÜKETİCİNİN BEKLENTİSİNE YANIT NİTELİĞİNDE

        Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı, motosiklet kullanıcılarının uzun süredir dile getirdiği taleplere yanıt niteliğinde oldu. İthal kasklardaki ek vergi yükü, fiyatları artırarak kaliteli ekipmana erişimi zorlaştırıyordu. Bakanlık, güvenlik ekipmanlarının yaygınlaşmasını teşvik etmek ve ithalat maliyetlerini düşürmek amacıyla bu adımı attı. Sektör temsilcileri ve kullanıcı dernekleri, kararın trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor.

        FİYATLARDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

        Ek verginin kaldırılmasıyla ithal motosiklet kasklarında yüzde 20'ye varan indirimler öngörülüyor. Örneğin, ortalama 10.000 TL civarındaki bir kaskın fiyatı 8.000 TL seviyelerine gerileyebilecek. Bu gelişme, özellikle moto kuryeler, günlük kullanıcılar ve motosiklet tutkunları için önemli bir maliyet avantajı yaratacak. Satıcılar, stok yenilemeleriyle birlikte kısa sürede fiyat ayarlamaları yapılacağını ifade ediyor.

        SEKTÖR VE KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Düzenleme, sadece kasklarla sınırlı kalmayıp diğer koruyucu ekipmanlar için de emsal oluşturabilir. Eldiven ve gözlük zorunluluğunun getirildiği bir dönemde, kask fiyatlarındaki düşüş güvenlik bilincini daha da güçlendirecek. Sektör temsilcileri, uygun fiyatlı kaliteli ekipmanların kullanımını artırarak kaza sonuçlarının hafifleyeceğini vurguluyor.

        Ticaret Bakanlığı'nın bu hamlesi, motosiklet sektöründe olumlu bir ivme yaratacak. Kullanıcılar, benzer indirimlerin diğer ekipmanlara da yayılmasını umuyor. 2026 yılı, güvenlik önlemlerinin maliyet yükü olmadan daha etkili uygulanacağı bir dönem olabilir.

