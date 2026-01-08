Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
Manisa'da, 2 Ocak Cuma günü kaybolan ve kendisinden bir haftadır haber alınamayan 52 yaşındaki Şerife Demirci'nin bulunması için başlatılan çalışma, 60 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Güvenlik kameraları incelenirken dere yatakları ve bağ evleri aranıyor
Manisa'nın Demirci ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52), için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmalarına Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve Demirci Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip katılıyor.
5 KİLOMETREKAREDE YOĞUN ARAMA
AA'da yer alan habere göre iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama faaliyetlerinin Kaplıca ve Yortan mevkii arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaştırıldığı belirtildi.
DERE YATAKLARINDA ARAMA TARAMA
Sağanak ve fırtınaya rağmen zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bağ evleri, dere yatakları ve tarım arazilerinde arama yapıyor.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin de detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.