        Manisa haberleri: Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!

        Manisa'da, 2 Ocak Cuma günü kaybolan ve kendisinden bir haftadır haber alınamayan 52 yaşındaki Şerife Demirci'nin bulunması için başlatılan çalışma, 60 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Güvenlik kameraları incelenirken dere yatakları ve bağ evleri aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:20
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Manisa'nın Demirci ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52), için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmalarına Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve Demirci Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip katılıyor.

        5 KİLOMETREKAREDE YOĞUN ARAMA

        AA'da yer alan habere göre iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama faaliyetlerinin Kaplıca ve Yortan mevkii arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaştırıldığı belirtildi.

        DERE YATAKLARINDA ARAMA TARAMA

        Sağanak ve fırtınaya rağmen zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bağ evleri, dere yatakları ve tarım arazilerinde arama yapıyor.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

        Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin de detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

        Şiddetli fırtına İstanbul'u olumsuz etkiliyor

        İstanbulda aralıklarla süren yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokakta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü

