Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile düzenlediği basın toplantısında Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, "Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır."" dedi.

Bakan Fidan Suriye ordusunun, SDG adını kullanan PKK/YPG'ye Halep'te başlattığı nokta operasyonlara ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Ulusal güvenliğimiz için Suriye'de yaşananlar bizim için önemli. Bizim görmek istediğimiz istikrar ve bölgesel barış, bunun dışında bir hedefimiz yok. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı bunun aksine bir tablo çizmekte, bunun değişmesi lazım.

"HİÇBİR HÜKÜMET BUNU KABUL ETMEZ"

Bizim bölgesel istikrar ve barış dışında bir hedefimiz yok. Suriye, Amerika ve İsrail arasında yürütülen görüşmeleri bölgenin lehine, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına olacak şekilde neticelenmesini temenni ve teşvik ediyoruz. Gerektiğinde müdahil olmaktan çekinmiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin olmaması lazım.