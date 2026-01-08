Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli | Dış Haberler

        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye yaşananlara ilişkin, "Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 14:44 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile düzenlediği basın toplantısında Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı Haberi Görüntüle

        Bakan Fidan, "Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır."" dedi.

        Bakan Fidan Suriye ordusunun, SDG adını kullanan PKK/YPG'ye Halep'te başlattığı nokta operasyonlara ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

        "Ulusal güvenliğimiz için Suriye'de yaşananlar bizim için önemli. Bizim görmek istediğimiz istikrar ve bölgesel barış, bunun dışında bir hedefimiz yok. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı bunun aksine bir tablo çizmekte, bunun değişmesi lazım.

        REKLAM

        "HİÇBİR HÜKÜMET BUNU KABUL ETMEZ"

        Bizim bölgesel istikrar ve barış dışında bir hedefimiz yok. Suriye, Amerika ve İsrail arasında yürütülen görüşmeleri bölgenin lehine, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına olacak şekilde neticelenmesini temenni ve teşvik ediyoruz. Gerektiğinde müdahil olmaktan çekinmiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin olmaması lazım.

        Son birkaç gündür Halep'te yaşanan olaylar, son bir yıldır uyardığımız konunun tecelli etmesi. Halep'teki saldırılar bu endişeyi haklı çıkardı. SDG zaman menfaatimizi ilerletelim, bulunduğumuz yerde kalalım anlayışında olmamalı. Halep'in içinde paralel yapı kurmaya çalışırsanız hiçbir hükümet bunu kabul etmez.

        Suriye hükümeti, terörle mücadele kapasitesini ileri taşımakta, halkına hizmet götürmektedir. SDG'nin üzerine düşeni yapması gerek fakat onun yerine İsrail ile hareket etmekte.

        "ABD VE SURİYE İLE YOĞUN TEMAS İÇİNDEYİZ"

        Bizim gördüğümüz şu; SDG unsurlarının Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesi, bu mahallelerin ağır silahlardan arındırılması, hükümetin görev ve sorumluluklarını şehrin tamamında yerine getirebileceği bir ortamın hayat bulması suretiyle, Halep'teki durumun normalleşmesini temenni ediyoruz.

        Hem Suriye hem de ABD tarafıyla yoğun temas içindeyiz. SDG yürüyen bütün süreçlerin olumluluğuna rağmen pozitif atmakta direniyor. Demek ki başka yerden başka talimatlar geliyor. SDG'nin şu anda olumlu rol oynamaya ilişkin bir adımını görmedik. Umarım, İsrail ile koordine etmekten vazgeçerler, bölgenin asli unsurlarıyla çözüme geçerler."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dövme sildirmek isterken kabusu yaşadı: Elindeki dokular öldü

        Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi