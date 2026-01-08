Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye yaşananlara ilişkin, "Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor" dedi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile düzenlediği basın toplantısında Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Fidan, "Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır."" dedi.
Bakan Fidan Suriye ordusunun, SDG adını kullanan PKK/YPG'ye Halep'te başlattığı nokta operasyonlara ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:
"Ulusal güvenliğimiz için Suriye'de yaşananlar bizim için önemli. Bizim görmek istediğimiz istikrar ve bölgesel barış, bunun dışında bir hedefimiz yok. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı bunun aksine bir tablo çizmekte, bunun değişmesi lazım.
"HİÇBİR HÜKÜMET BUNU KABUL ETMEZ"
Bizim bölgesel istikrar ve barış dışında bir hedefimiz yok. Suriye, Amerika ve İsrail arasında yürütülen görüşmeleri bölgenin lehine, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına olacak şekilde neticelenmesini temenni ve teşvik ediyoruz. Gerektiğinde müdahil olmaktan çekinmiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin olmaması lazım.
Son birkaç gündür Halep'te yaşanan olaylar, son bir yıldır uyardığımız konunun tecelli etmesi. Halep'teki saldırılar bu endişeyi haklı çıkardı. SDG zaman menfaatimizi ilerletelim, bulunduğumuz yerde kalalım anlayışında olmamalı. Halep'in içinde paralel yapı kurmaya çalışırsanız hiçbir hükümet bunu kabul etmez.
Suriye hükümeti, terörle mücadele kapasitesini ileri taşımakta, halkına hizmet götürmektedir. SDG'nin üzerine düşeni yapması gerek fakat onun yerine İsrail ile hareket etmekte.
"ABD VE SURİYE İLE YOĞUN TEMAS İÇİNDEYİZ"
Bizim gördüğümüz şu; SDG unsurlarının Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesi, bu mahallelerin ağır silahlardan arındırılması, hükümetin görev ve sorumluluklarını şehrin tamamında yerine getirebileceği bir ortamın hayat bulması suretiyle, Halep'teki durumun normalleşmesini temenni ediyoruz.
Hem Suriye hem de ABD tarafıyla yoğun temas içindeyiz. SDG yürüyen bütün süreçlerin olumluluğuna rağmen pozitif atmakta direniyor. Demek ki başka yerden başka talimatlar geliyor. SDG'nin şu anda olumlu rol oynamaya ilişkin bir adımını görmedik. Umarım, İsrail ile koordine etmekten vazgeçerler, bölgenin asli unsurlarıyla çözüme geçerler."