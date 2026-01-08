Habertürk
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 08 Ocak 2026 - 17:14 Güncelleme: 08 Ocak 2026 - 17:18

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu

        * En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak

        * Yurt genelindeki sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        * Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı

        * Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi İstanbul'a geldi

