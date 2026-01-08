Habertürk
        6 ilde eğitime kar engeli

        6 ilde eğitime kar engeli

        Tunceli, Muş, Hakkari, Bingöl, Elazığ ve Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Giriş: 08.01.2026 - 20:08 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:52
        6 ilde eğitime kar engeli
        TUNCELİ

        Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        MUŞ

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde bugün yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

        HAKKARİ

        Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile önceki günlerde etkili olan kar yağışının çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

        Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        BİNGÖL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

        ELAZIĞ

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime bugün ara verildi.

        Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün il genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

        Buna bağlı olarak kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan, anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

        MALATYA

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

        Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

        Kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafikte mağduriyet yaşanmaması adına önlemler alındığını bildiren Yavuz, şöyle devam etti:

        "Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

