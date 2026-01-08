Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Darıca'da şiddetli fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Darıca'da şiddetli fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün eğitime ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darıca'da şiddetli fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede dün etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

        Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise ilçede etkili olan fırtınada hasar gören 5 okulda eğitime ara verildiği bildirilmişti.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konut piyasasını ne bekliyor? 2026'da konut fiyatları ne olur? Konut satışları rekora devam eder mi?

        2025'te gayrimenkul satışları 3,3 milyon seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Konut fiyatlarının enflasyona göre sınırlı artışı ve sosyal konut adımları yılı öne çıkaran başlıklar oldu. Peki 2026'da konut satış rakamları ne olur? Yaklaşık 2 senedir reel enflasyonun altında kalarak yatırımcısını güldürmeyen konutta 2026 yılında fiyatlar nasıl olur? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Emlak Editörü Ahmet Hamdi Girgin yanıtladı.   

        #Darıca okullar
        #kar tatili
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Trafik cezaları artıyor
        Trafik cezaları artıyor
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Bursa'da fırtına bir can aldı
        Bursa'da fırtına bir can aldı
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi