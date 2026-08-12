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        Haberler Dünyadan Jodie Foster'ı etkilemek için Ronald Reagan'a suikast düzenleyen John Hinckley Jr'dan yeni mesaj var

        Jodie Foster'ı etkilemek için Ronald Reagan'a suikast düzenleyen John Hinckley Jr'dan yeni mesaj var

        45 yıl önce Jodie Foster'ı etkilemek için ABD Başkanı Ronald Reagan'a silahlı saldırı düzenleyen John Hinckley Jr, yıllar sonra Oscar'lı oyuncuya mesaj gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj

        John Hinckley Jr, 30 Mart 1981 tarihinde ABD Başkanı Ronald Reagan'a, saplantılı bir şekilde aşık olduğu ünlü oyuncu Jodie Foster'ı etkilemek amacıyla suikast girişiminde bulunmuştu.

        1976 yapımı 'Taxi Driver' (Taksi Şoförü) filminin başrollerinden biri olan çocuk yaştaki Jodie Foster'a karşı erotomani (başkalarının kendisine aşık olduğu sanrısı) beslemeye başlayan Hinckley, Yale Üniversitesi'nde okurken, Foster'ı kampüste takip etmiş ve kapısının altına mektuplar bırakmıştı. Mektuplarına yanıt alamayan Hinckley, Foster'ın dikkatini çekmek için Amerikan tarihinin en sıra dışı ve sarsıcı olaylarından birine imza atmıştı.

        John Hinckley Jr. suikastı 1981 yılında gerçekleştirdi
        John Hinckley Jr. suikastı 1981 yılında gerçekleştirdi

        Şimdi Jodie Foster'a, John Hinckley Jr.'dan yeni bir mesaj var. 71 yaşındaki Hinckley, katıldığı podcast programında, 63 yaşındaki oyuncuya gönderdiği mesajda, "Jodie Foster'a sadece iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

        "Filmlerini pek izlemiyorum ama ona iyi dileklerimi iletiyorum ve gayet iyi durumda olduğunu biliyorum" diyen Hinckley, "Söyleyebileceğim tek şey bu: Jodie'ye iyi dileklerimi iletiyorum ve iyi bir hayat yaşamasını umuyorum" ifadesini kullandı.

        Jodie Foster, 'Taxi Driver' (Taksi Şoförü) filminde Robert De Niro ile birlikte rol aldı
        Jodie Foster, 'Taxi Driver' (Taksi Şoförü) filminde Robert De Niro ile birlikte rol aldı

        Hinckley, yargılandığı mahkeme jürisi tarafından akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle silahlı saldırıdan suçsuz bulunmasının ardından, 20 yıldan fazla bir süre akıl hastanesinde kaldı.

        Haziran 2022'de kendisine uygulanan tüm kısıtlayıcı şartlardan koşulsuz olarak serbest bırakılma izni verildi.

        Hinckley, katıldığı programda, "Jodie Foster ile bir evlilik yapmak ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyordum, bunların hepsi elbette hayal ürünüydü" dedi.

        Hinckley ayrıca, "Hapishaneye mi, hastaneye mi yoksa başka bir yere mi düşeceğimi bilmiyordum. Ama işler yoluna girdikten sonra, nerede olursam olayım onun da bana katılacağı düşüncesi aklıma geldi" ifadesini kullandı.

        Ronald Reagan, silahlı saldırı sonrası kısa sürede sağlığına kavuştu
        Ronald Reagan, silahlı saldırı sonrası kısa sürede sağlığına kavuştu

        Hinckley, o dönemde 25 yaşındaydı ve şiddetli bir psikoz geçiriyordu. Ateşlediği uzun namlulu tüfeğin mermisi, başkanlık limuzininden sekerek Reagan'ın gövdesine isabet etmişti. Mermi, Reagan'ın akciğerini delmiş ve ciddi iç kanamaya neden olmuştu. ABD Başkanı, kısa sürede sağlığına kavuşmuştu.

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        #Jodie Foster
        #suikast
        #Ronald Reagan
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