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        Haberler Dünya ABD'de başarısız infaz skandalı: İdam mahkumu Christa Pike bilincine kavuştu

        ABD'de başarısız infaz skandalı: İdam mahkumu Christa Pike bilincine kavuştu

        ABD'nin Tennessee eyaletinde iki doz ilaç verilmesine rağmen infaz edilemeyen idam mahkumu Christa Pike yeniden bilincine kavuştu. Pike'ın avukatları, infaz sırasında neyin yanlış gittiğinin belirlenmesi için mahkemeden daha fazla bilgi talep edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        ABD'de başarısız infaz skandalı

        ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süre sonra bir kadına uygulanan idam cezası infaz edilememesinin yankıları sürüyor.

        30 Eylül günü iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilemediği mahkum Christa Pike'ın bilinci açıldı. Pike'ın avukatları, infaz sırasında neyin yanlış gittiğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek amacıyla mahkemeye başvuracak.

        50 yaşındaki Pike, 1995 yılında sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı döverek ve bıçaklayarak öldürmesi nedeniyle 30 Eylül'de idam edilmeye çalışılırken iki doz pentobarbital verilmesine rağmen hayatta kaldı. Pike'ın, zehirli iğneyle infaz amacıyla ilaç verildikten sonra hayatta kalan tek kişi olduğuna inanılıyor.

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        "TÜM OLASILIKLARA RAĞMEN BİLİNCİNE KAVUŞTU"

        Pike'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Tüm olasılıklara rağmen Christa Pike bilincine kavuştu, konuşuyor ve kritik tıbbi bakım almaya devam ediyor" dedi. Avukatlar, Pike'ın sağlık durumuna ilişkin öngörünün hala belirsiz olduğunu ve en azından uzun bir iyileşme süreciyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın kollarında yanıklar ve su toplamaları oluştuğu ve hastane yatağına kelepçelendiği ifade edildi.

        Pike'ın avukatları, infaz girişimine ilişkin ilaç parti numaraları, iğneler, infaz kayıtları ve diğer bilgilerin korunmasını cezaevi sistemine zorunlu kılacak bir mahkeme kararı talep ediyor.

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        İnfaz girişimi 30 Eylül'de saat 19.30 civarında, Pike'a son sözlerini söyleme fırsatı verilmesiyle başladı. Yaklaşık beş dakika sonra Pike başını kaldırarak kolunun ağrıdığını söyledi. Bir süre sonra bilincini kaybetmiş gibi görünen Pike'ın, medya mensupları saat 20.53'te infaz tanıklarının bulunduğu odadan çıkarılana kadar nefes aldığı duyulabiliyordu. Pike'ı hastaneye götürmek üzere ambulans saat 21.14'te cezaevine geldi.

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