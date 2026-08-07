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        Egzoz gazı şüphesi! İş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu!

        Adana'da feci bir olay meydana geldi. Kentte kepengi kapalı iş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        İş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kepengi kapalı iş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre oto kilit tamiri yapılan iş yerine sabah saatlerinde giden çalışanlar, kepengi açarak içeri girdi.

        Çalışanlar, iş yeri sahibi Ömer Can Ç'yi (27) yerde, Rabia Sultan M'yi (25) ise içerideki otomobilde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ömer Can Ç. ile Rabia Sultan M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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