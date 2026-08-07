Antalya'da gece saatlerinde serinlemek için denize giren 3 arkadaştan 2'si boğuldu. 2 gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından su altında yapılan arama sonucu yaklaşık 25 metre açıkta ve 10 metre derinlikte bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir dışından Antalya'ya gelen 3 arkadaş, akşam saatlerinde vakit geçirmek için Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Sahilde bir süre vakit geçiren 3 genç, serinlemek amacıyla denize girdi. Gençlerden birisi kısa süre sonra sudan çıkarken, bir süre sonra arkadaşlarının suda kaybolduğunu fark etti. Arkadaşlarının farklı bir noktadan sudan çıkmış olabileceğini düşünen genç, tüm aramalarına rağmen isimlerinin Muhammet Topçu ve Uğur Kaan olduğu öğrenilen kişilere ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

25 METRE AÇIKTA BULUNDULAR

İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot ve dalgıçlar sevk edildi. Karada polis ekipleri, denizde ise dalgıçlar 2 gencin bulunması için çalışma başlattı.

Deniz polisinin suda yaptığı arama sonucu Muhammet Topçu ve Uğur Kaan'ın cansız bedenleri kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. Cansız bedenleri sudan çıkartılan 2 arkadaşın cenazeleri savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.