Mourinho'nun başı dertte! Real Madrid'de El Clasico öncesi ilk kriz...
İspanya La Liga'nın ilk 7 haftasında 2 mağlubiyet alan ve lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düşen Real Madrid'de ortalık karıştı. Atletico Madrid derbisinde alınan son yenilgi bardağı taşırırken, teknik direktör Jose Mourinho ile başkan Florentino Perez arasında gerilim yaşandığı iddia edildi.
Sezon başında Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Real Madrid, La Liga'nın ilk 7 haftasında 2 mağlubiyet alırken, bu durum küçük çaplı bir krizi de beraberinde getirdi.
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; son dört maçta alınan iki yenilgi ve Barcelona'yla aradaki farkın 6'ya çıkması, Madrid ekibinde baskıyı artırdı.
Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho iel başkan Florentino Perez'in alınan sonuçlardan ötürü gerilim yaşadığı öne sürüldü.
MOURINHO TRANSFERLERDEN MEMNUN DEĞİL
Portekizli teknik adamın, yaz transfer döneminde istediği takviyelerin yapılmadığını ileri sürerek yönetime kırgın olduğu ifade edildi.
25 Ekim'de Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde Mourinho'nun üzerindeki baskı daha da artarken, milli ara sonrası alınacak sonuçlar deneyimli teknik adamın Real Madrid'deki geleceğini belirleyecek.
Eflatun-beyazlılar, deplasmandaki Barcelona maçına kadar sırasıyla Villarreal, Roma, Sevilla ve Leipzig ile karşı karşıya gelecek.