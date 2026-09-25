Gizli kitaplıkları açıyoruz: En sevdiğiniz dizi karakteri hangi kitabı okurdu?

BETÜŞ - BİR YAZ GECESİ RÜYASI

Büyünün gündelik hayatın doğal bir parçası olduğu Sihirli Annem evreninden çıkıp Shakespeare’e geçmek Betüş için çok uzak bir yol değil.

Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın perileri, yanlış anlamaları ve birbirine karışan aşkları onun dünyasında oldukça tanıdık dururdu.