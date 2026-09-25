İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

12 YILDIR ARANIYORDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan incelemede, 2011 yılında işlenen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Hüseyin K.’nin 2014 yılından bu yana firari olduğu belirlendi. Polis, yaklaşık 12 yıldır izini kaybettirmeyi başaran Hüseyin K.’nin nerede yaşadığını ve kimlerle bağlantı kurduğunu mercek altına aldı.

SAHTE KİMLİKLERLE YAŞADI

Yapılan araştırmalar, Hüseyin K.’nin yıllarca yakalanmamak için dikkat çekici yöntemlere başvurduğunu ortaya çıkardı. Polisin tespitlerine göre Hüseyin K., sahte kimlikler kullanıyor, kendi üzerine herhangi bir mal varlığı bulundurmuyor, yaşadığı yerleri ve kullandığı araçları ise arkadaşları ve aile bağlantıları üzerinden ayarlıyordu. Bu yöntemle resmi kayıtlarda mümkün olduğunca iz bırakmamaya çalıştığı değerlendirilen firarinin geçmişteki yaşamı da araştırıldı.

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DATÇA’DAN KARASU’YA, ORADAN KUMBURGAZ’A

Polisin çalışmasında Hüseyin K.’nin geçmiş dönemlerde Datça’da varlıklı bir yaşam sürdüğü belirlendi. Daha sonra Sakarya’nın Karasu ilçesine geçtiği tespit edilen Hüseyin K.’nin buradaki mal varlıklarını elden çıkardığı, ardından İstanbul Kumburgaz’a geldiği yönde bilgilere ulaştı.

EŞİNİN HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yandan Hüseyin K.’nın aile ve arkadaş çevresindeki bağlantılarını incelemeye aldı. Hüseyin K.’nın resmi eşinin normal yaşam düzeninin Kadıköy merkezli olmasına rağmen Silivri, Çatalca ve Kumburgaz bölgelerindeki hareketliliği polisin dikkatini çekti. Bu hareketlilikte Hüseyin K.’nın Kumburgaz civarında olduğuna dair alınan bilgiyi güçlendirdi. Ekipler bu hareketliliği takibe aldı.

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KALDIĞI SİTEYİ POLİS BULDU

Yapılan takip sonucunda Hüseyin K.’nin Kumburgaz’da kaldığı site tespit edildi. Polis, firarinin burada da kendi adına kayıtlı bir araç kullanmadığını belirledi. Hüseyin K.’nin kullandığı aracın bir arkadaşının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Aracın belirlenmesinin ardından firarinin hareketleri yakın takibe alındı.

ÇAPKINLIK YAPMAYA GİTTİ

Tarih 22 Eylül’ü gösterdiğinde Hüseyin K. Kumburgaz’dan yola çıktı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri peşine takıldı. Yaklaşık 12 yıldır aranan Hüseyin K., Kumburgaz’dan Pendik’e kadar takip edildi. Elde edilen bilgilere göre firarinin Pendik’e gitme nedeni, çapkınlık yapacağı bir kadınla buluşmaktı. Hüseyin K., kadınla buluşmak üzere Pendik’teki bir otele girdi.

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12 YILLIK FİRAR OTELDE BİTTİ

Hüseyin K.’nin otele giriş yapmasının ardından polis operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, 12 yıldır aranan Hüseyin K.’yi film gibi bir operasyonla otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Böylece sahte kimlikler kullanan, üzerine mal varlığı bulundurmayan, kaldığı yerleri ve araçlarını yakınları üzerinden ayarlayarak yıllarca izini kaybettirdiği belirlenen Hüseyin K.’nin firarı, çapkınlık yapmak için gittiği otelde sona erdi.