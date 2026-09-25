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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikteki cinayetin faili konuştu: Makas atarak gidiyordu

        Trafikteki cinayetin faili konuştu: Makas atarak gidiyordu

        Adana'da, trafikte tartıştığı Suriye uyruklu 22 yaşındaki Taha Humsi'yi, çıkan kavgada tabancayla öldüren aynı yaştaki Cihan Olcay yakalandı. Olcay ifadesinde, "Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Trafikteki cinayetin faili konuştu: Makas atarak gidiyordu

        Adana'da olay, 27 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi.

        YOL VERME TARTIŞMASI YAŞANDI

        Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Taha Humsi (22), trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle otomobil sürücüsü Cihan Olcay (22) ile tartıştı.

        Taha Humsi, 22 yaşında hayatını kaybetti.
        Taha Humsi, 22 yaşında hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLETLE ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Humsi, Olcay’ın aracının önünü kesti. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Olcay, belinden çıkardığı tabancayla Humsi’yi vurup, kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, hastaneye götürdüğü Humsi, kurtarılamadı. Taha Humsi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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        SAKLANDIĞI DAİREDE YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelinin, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen polis, adrese düzenlenen operasyonla Cihan Olcay’ı gözaltına aldı.

        "BİR ANLIK ÖFKEYLE VURDUM"

        Emniyete götürülen Olcay, ifadesinde, “Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim” dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Olcay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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