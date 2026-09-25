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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ömer'e büyük şok!

        'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ömer'e büyük şok!

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizide Kıvılcım ve Ömer'i büyük bir şok bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Kıvılcım ve Ömer'e büyük şok!

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin 140'ıncı bölümünde; Doktor kontrolüne giden Başak, hayatının en ağır haberini alır. Kendi hayatı ile bebeği arasında çaresiz bir seçim yapmaya zorlanan Başak, bu büyük sırrı Fatih’ten saklamaya kararlıdır. Fatih’in şirket içindeki bilgi sızıntısı şüpheleri gerçek olur.

        Yusuf’un, Asude ve Asil tarafına sızdırdığı bilgiler, Ünal ailesini finansal bir yıkımın eşiğine sürüklerken Abdullah, bu durumdan Ömer’i sorumlu tutacaktır. Emir’in baskısıyla geri adım atan Buğra, Elif’i istemeye karar verir. Elif’in evlenerek bir an önce evden ayrılmasını isteyen Salkım, Emir’in, Çimen’le barışmasından korkmaktadır.

        Salkım, oğlu için gelin arayışına başlar. Hilal ile ilişkisini ilerleten Ömer’in sergilediği rahat tavırlar Kıvılcım’ı içten içe huzursuz etmektedir. Ömer ve Hilal ilişkilerini aile boyutuna taşımaya karar verir. Sürpriz bir akşam yemeği Kıvılcım ve Ömer’i hiç beklemedikleri büyük bir şokla karşı karşıya getirecektir.

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        Kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #dizi
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